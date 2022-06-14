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Минобороны сообщило об уничтожении украинского арсенала под Черниговом ракетами «Калибр»

Высокоточные ракеты "Калибр" уничтожили украинский арсенал оружия в районе Чернигова, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
РИА Новости
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
Также высокоточные ракеты уничтожили два склада боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского ЛНР.
Москва 24
Были поражены и восемь огневых позиций артиллерии ВСУ, включая три взвода РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Бахмут и Переездное в ДНР, а также в районе Лисичанска в ЛНР.
ТК Звезда

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Ударом ракет «Калибр» уничтожен арсенал вооружений ВСУ в Черниговской области
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