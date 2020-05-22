Армия и оружие

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С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом Минобороны России. Об этом сообщили в военном ведомстве, передает ТАСС. Запуск состоялся в 10:31 мск, уточнили в ведомстве.
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Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

"В 10:31 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - отметили в ведомстве.
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