Армия и оружие
REGNUMС космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1 б» с военным спутником
Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, 22 мая 2020, 11:23 — REGNUM С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1 б» с космическим аппаратом министерства обороны России, сообщили 22 мая в оборонном ведомстве. Пуск выполнил расчет Космических войск ВКС России в 10:31 мск.
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"В 10:31 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - отметили в ведомстве.ТАСС03:43
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