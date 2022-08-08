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Минобороны сообщило об утрате боеспособности «Кракеном»

В Министерстве обороны сообщили, что в результате российских ракетных ударов на харьковском направлении, массовых потерь и дезертирства утратило боеспособность нацформирование «Кракен».
РБК
«В результате удара ВКС России в районе Новополтавки Николаевской области уничтожено до 30 военнослужащих и пять единиц автомобильной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ», – отметил Конашенков.
Взгляд.ру
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
Взгляд.ру
В конце июля Минобороны сообщало, что ВКС России уничтожили до 350 националистов «Кракена» в Харькове .
Взгляд.ру

Подробнее о событии

МО РФ: нацформирование «Кракен» утратило боеспособность на Харьковском направлении
ТАСС06:22
ВКС России лишили боеспособности нацбатальон «Кракен»*
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Минобороны России сообщило, что нацбат «Кракен» утратил боеспособность из-за ударов ВКС
РИА Новости06:41
Минобороны России: нацформирование «Кракен» утратило боеспособность
RT на русском06:22
В результате ударов российских ВС националистическое формирование «Кракен» полностью утратило боеспособность
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Минобороны России сообщило об утрате боеспособности формирования «Кракен»
Lenta.ru06:19
Минобороны РФ: украинский нацбатальон «Кракен» лишился боеспособности из-за ударов российских ВКС
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