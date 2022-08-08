РБКМинобороны сообщило об утрате боеспособности «Кракеном»В Министерстве обороны сообщили, что в результате российских ракетных ударов на харьковском направлении, массовых потерь и дезертирства утратило боеспособность нацформирование «Кракен».РБК«В результате удара ВКС России в районе Новополтавки Николаевской области уничтожено до 30 военнослужащих и пять единиц автомобильной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ», – отметил Конашенков.Взгляд.руПродолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.Взгляд.руВ конце июля Минобороны сообщало, что ВКС России уничтожили до 350 националистов «Кракена» в Харькове .Взгляд.руЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаИзвестияРЕН ТВПятый каналДума ТВМоя Москва.онлайнВоенное делоDaily Moscow47channel.ruPiter.tvRT на русскомМой БрянскКомсомольская правдаРИА НовостиРБКРБКЦарьградФАНKu.lifeПолитРоссияГазета.RuНевские НовостиLife.ruPravda.RuКурьер. Среда. БердскАргументы и ФактыYakutsk.ruПолитическая ЭкспертизаПрофильВоенное обозрениеИА КрыминформГлас НародаВоенное делоУтроNewsЭкономика сегодняЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииМО РФ: нацформирование «Кракен» утратило боеспособность на Харьковском направленииТАСС06:22ВКС России лишили боеспособности нацбатальон «Кракен»*REGNUM06:42Минобороны России сообщило, что нацбат «Кракен» утратил боеспособность из-за ударов ВКСРИА Новости06:41Минобороны России: нацформирование «Кракен» утратило боеспособностьRT на русском06:22В результате ударов российских ВС националистическое формирование «Кракен» полностью утратило боеспособностьВоенное обозрение07:16Минобороны России сообщило об утрате боеспособности формирования «Кракен»Lenta.ru06:19Минобороны РФ: украинский нацбатальон «Кракен» лишился боеспособности из-за ударов российских ВКСВоенное дело06:58Показать ещёОценить1KПоделиться