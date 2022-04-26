Будьте в Плюсе

Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в Николаеве

Украинская сторона подготовила провокацию против российских сил с многочисленными жертвами в Николаеве, сообщает Минобороны России.
РБК
Представитель Минобороны предупредил, что в районе предприятия «Николаевский авиаремонтный завод» на улице Знаменская микрорайона Корабельный были установлены радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами.
Lenta.ru
«В городе Николаеве боевики территориальной обороны подготовили очередную изощрённую провокацию с многочисленными жертвами», — заявил Мизинцев.
RT на русском
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости

Подробнее о событии

Минобороны: националисты готовят провокаций со множеством жертв в Николаеве
Комсомольская правдавчера в 14:53
В Минобороны сообщили о подготовке украинскими националистами провокации в Николаеве
RT на русскомвчера в 13:53
Минобороны РФ предупредило о подготовке провокаций со множеством жертв в Николаеве
Газета.Ruвчера в 14:25
Минобороны сообщило о готовящейся Украиной провокации в Николаеве
Московский Комсомолецвчера в 14:13
Минобороны РФ сообщило о подготовке взрыва националистами со множеством жертв в Николаеве
Lenta.ruвчера в 14:49
МО: боевики хотят подорвать взрывные устройства при массовом скоплении людей в Николаеве
ТК Звездавчера в 13:53
Минобороны сообщило о подготовке националистами провокаций со множеством жертв в Николаеве
РИА Новостивчера в 13:47

Интересное

Путин одобрил участие ООН в эвакуации гражданских лиц с территории «Азовстали»

В ООН заявили, что президент РФ Владимир Путин одобрил участие ООН совместно с "Красным Крестом" в эвакуации гражданских лиц с территории "Азовстали" в Мариуполе.
Интерфаксвчера в 15:32

«Газпром» прекратит поставки газа в Болгарию с 27 апреля

«Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года»,— говорится в сообщении Министерства энергетики Болгарии.
Коммерсантъвчера в 15:51

WP сообщила об уходе координатора санкций США в длительный отпуск

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, который координирует разработку антироссийских санкций, планирует уйти в длительный отпуск (leave of adsence), пишет The Washington Post со ссылкой на трех источников.
РБК17:54

Цена акций Tesla снизилась более чем на 11 процентов на новостях о продаже Маску Twitter

Акции компании Tesla рухнули более чем на 11 процентов на торгах 26 апреля, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
Lenta.ruвчера в 13:59

Renault может передать долю в АвтоВАЗе НАМИ за рубль с возможностью обратного выкупа

Автоконцерн Renault намерен передать долю в АвтоВАЗе Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ).
Коммерсантъ17:16

В Минобороны России заявили, что Великобритания не может помешать ответным ударам по Киеву

В Минобороны России назвали заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о нанесении Киевом ударов по российской территории провокацией.
РИА Новостивчера в 10:13

При стрельбе в детском саду под Ульяновском погибли 5-летний мальчик и 6-летняя девочка

В Ульяновской области во время стрельбы в детском саду «Рябинка» в поселке Вешкайма погибли пятилетний мальчик и шестилетняя девочка.
Lenta.ruвчера в 06:30

Госдеп США объявил награду до $10 млн за информацию о шести предполагаемых сотрудниках ГРУ

Власти США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых «российских разведчиках», сотрудниках Главного разведуправления России (ГРУ), которые подозреваются в причастности к кибератаке в 2017 году с применением вируса NotPetya.
Lenta.ru17:33

Компания Volkswagen отзывает в РФ более 75 тыс. автомобилей Volkswagen Polo

Компания Volkswagen проведет в России масштабную отзывную кампанию, которая затронет в общей сложности 75 396 автомобилей модели Polo, реализованных с апреля 2020-го по февраль 2022 года.
Автоновости днявчера в 11:14

Вице-премьер России Хуснуллин допустил введение льготной ипотеки на рынке вторичного жилья

Хуснуллин допустил введение льготной ипотеки на рынке вторичного жилья в том случае, если правительство в результате мониторинга зафиксирует нехватку этих мер.
Lenta.ru17:50