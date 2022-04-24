РБКМинобороны сообщило о спасении раненого офицера ВСУПо данным Москвы, подразделения воздушно-десантных войск нашли военнослужащего ВСУ старшего лейтенанта Игоря Оленчука с ранением ноги.РБКРоссийские десантники вызвали санитарный вертолет.ТАССМедицинская операция в полевых условиях заняла около 3,5 часа.Царьград24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияРЕН ТВПетербургский дневникКомсомольская правдаТелеканал Санкт-ПетербургПятый каналГЛАС.RULife.ruМолваИзвестияНародные новостиПолитРоссияНациональная служба новостейФАНЦарьградНовостной фронтРоссийская газетаВечерняя МоскваГазета.RuRT на русскомКомсомольская правдаПодробнее о событииРоссийские десантники спасли офицера ВСУ, брошенного сослуживцами с тяжелым ранениемТК Звезда05:03Минобороны России: российские военнослужащие спасли тяжелораненого офицера ВСУRT на русском04:42Российские военные спасли жизнь тяжелораненого украинского офицераРЕН ТВ03:51Российские десантники спасли тяжелораненого офицера украинской армииКомсомольская правда04:31Минобороны показало видео со спасенным российскими военными тяжелораненым офицером ВСУРИА Новости04:28В МО РФ сообщили о спасении российскими десантниками раненного офицера ВСУТАСС04:01Российские военнослужащие спасли тяжелораненого офицера ВСУИзвестия04:33Показать ещёОценить2KПоделиться