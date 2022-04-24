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Минобороны сообщило о спасении раненого офицера ВСУ

По данным Москвы, подразделения воздушно-десантных войск нашли военнослужащего ВСУ старшего лейтенанта Игоря Оленчука с ранением ноги.
РБК
Российские десантники вызвали санитарный вертолет.
ТАСС
Медицинская операция в полевых условиях заняла около 3,5 часа.
Царьград
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.
Известия

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Российские десантники спасли офицера ВСУ, брошенного сослуживцами с тяжелым ранением
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RT на русском04:42
Российские военные спасли жизнь тяжелораненого украинского офицера
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Комсомольская правда04:31
Минобороны показало видео со спасенным российскими военными тяжелораненым офицером ВСУ
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