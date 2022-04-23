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Минобороны сообщило о выведении из строя терминала с вооружением на аэродроме у Одессы

Вооруженные силы (ВС) России высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования вывели из строя логистический терминал на аэродроме возле Одессы, в котором хранилось иностранное военное оборудование.
Lenta.ru
В Минобороны РФ сообщили, что в течение дня ракетами воздушного базирования ВКС России поразили 22 военных объекта Украины.
Накануне.Ru
В районах Ильичевка и Краматорск уничтожены три склада вооружения, военной техники и боеприпасов.
Росбалт
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Российские силы противовоздушной обороны сбили в Херсонской и Харьковской областях три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один Bayraktar TB2.
Экономика сегодня

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ВКС России вывели из строя терминал с вооружением из стран Запада на аэродроме у Одессы
РИА Новости19:11
Ход военной операции на Украине и в Донбассе на вечер 23 апреля. Потери ВСУ
Глас Народавчера в 12:58
Минобороны сообщило об ударах по военному аэродрому в Одессе
РБКвчера в 13:19
Минобороны РФ сообщило об ударах по военному аэродрому под Одессой
Интерфаксвчера в 12:48
Минобороны РФ сообщило об уничтожении логистического терминала у Одессы
ТАССвчера в 12:42
МО РФ: в районе Одессы уничтожен терминал с поступившим из США и ЕС оружием
ТК Звездавчера в 12:41
Минобороны сообщило о поражении терминала с западным оружием на аэродроме у Одессы
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