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Минобороны: спецслужбы Украины и Британии планируют провокацию в Лисичанске

Украинские и британские спецслужбы готовят провокацию в Лисичанске, чтобы сообщить о "бесчинствах русских", заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.
РИА Новости
Согласно заявлению, фейки со стороны киевских властей о якобы «бесчинствах русских» планируют в ближайшее время широко распространить через западные СМИ.
РБК
По данным российского военного ведомства, в город прибыли журналисты из украинских и западных СМИ, ранее участвовавшие в постановочных видеосъемках в Буче.
Газета.Ru
Россия 24 февраля объявила о проведении операции по защите Донбасса.
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