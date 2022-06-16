«Что касается ограничений на наличную валюту, которые были введены до сентября, первое — эти ограничения вводились не потому, что это кому-то захотелось, а потому, что введены ограничения на ввоз наличной валюты — долларов и евро — в страну, наложены жесткие санкции на финансовый рынок», — объяснила глава Центробанка.