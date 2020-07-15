Армия и оружие
РБКМинобороны успешно испытало спутник-инспектор
Спутник-инспектор успешно обследовал с близкого расстояния один из российских спутников «с использованием специализированной аппаратуры», уточняет Минобороны. Это позволило получить «ценную информацию о техническом состоянии обследуемого объекта».
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с чего всё началось
Минобороны изучило с близкого расстояния один из отечественных космических аппаратов при помощи новейшего малого спутника-инспектора.РИА Новости11:45
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Футбол
Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»
Москва, 15 июля 2020, 23:23 — REGNUM Владелец московского «Спартака» Леонид Федун призвал всех арбитров судить «красно-белых», как «Зенит» из Санкт-Петербурга.
REGNUM 16:23
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Политика
Путин и Меркель обсудили выполнение Минских соглашений
Общественная служба новостей 10:48
Происшествия
Генпрокуратура: в деле о гибели группы Дятлова есть нарушения
Екатеринбург, 13 июля 2020, 06:05 — REGNUM В уголовном деле о гибели тургруппы Игоря Дятлова имеются нарушения.
REGNUM 12 июля в 23:05
Политика
Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки
По информации «Грозный-информ», работающая с МИД Израиля общественная организация горских евреев «Шах-Даг» предлагает создавать на Северном Кавказе центры для африканцев, вывозить их туда на реабилитацию и лечение, а потом отправлять назад в Африку.
Евразия Daily 05:05
Политика
Украина обвинила Россию в притеснении украинцев в Крыму
Законопроект, который приравнивает отчуждение российских территорий к экстремизму, усилит притеснения граждан Украины, проживающих на территории полуострова Крым.
Телеканал 360° 17:10
Наука
Внедрение одного гена превратило самок комаров в самцов
Ученые внедрили в геном комаров один мужской ген, и генетические самки выросли самцами по всем фенотипическим признакам.
N+1 14:50
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 июля
С 16 июля москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
РБК 01:28
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 16:55
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:33
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 13 июля в 04:10
Кино
Дженнифер Грей готовит возможный сиквел культовой мелодрамы
Американская актриса Дженнифер Грей, известная по роли Фрэнсис Хаусман (Бэби) в культовой музыкальной мелодраме 1987 года «Грязные танцы», займётся производством нового фильма о танцах для компании Lionsgate.
RT на русском 09:30
Политика
В компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США
Оператор газопровода «Северный поток-2» прокомментировал угрозы главы Госдепа США Майка Помпео ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве.
Военное дело 15:31
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
Шоу-бизнес
Видео в TikTok с участием Аллы Пугачевой стало хитом
51-летний дизайнер Гуляев сумел скрытно заснять на видео Аллу Пугачеву. Впоследствии он разместил ролик в Инстаграм и TikTok.
ИнфоСМИ 12:10
Футбол
ФИФА представила календарь чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре
Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Turkmenportal 10:39
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о завершении весеннего призыва
В мае в пресс-службе Восточного военного округа сообщали, что до 80% призывников ВВО пройдут службу в домашнем регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:29
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
Общество
Президент Бразилии снова сдал положительный тест на коронавирус
Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал повторный тест на коронавирус, результат которого снова оказался положительным.
Lenta.ru 16:22
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости 14:27
Гаджеты
OPPO представила супербыструю беспроводную зарядку
Китайская компания OPPO Electronics анонсировала выход нового супербыстрого зарядного устройства.
Экономика сегодня 09:51
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском 14:56
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01