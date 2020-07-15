Минобороны изучило с близкого расстояния один из отечественных космических аппаратов при помощи новейшего малого спутника-инспектора.

с чего всё началось

Спутник-инспектор успешно обследовал с близкого расстояния один из российских спутников «с использованием специализированной аппаратуры», уточняет Минобороны. Это позволило получить «ценную информацию о техническом состоянии обследуемого объекта».

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