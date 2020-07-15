В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».

Общество Россияне с 15 июля могут получить две выплаты более 21 000 рублей Первая выплата размером в 15 тысяч рублей предназначена для предпринимателей в качестве субсидии для проведения дезинфекции в помещениях и профилактики заражения коронавирусом в организации, сообщает ФБА "Экономика сегодня". 30

Политика МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году. 118

Здоровье Россиянам посоветовали навсегда привыкнуть к маскам Россиянам посоветовали привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний. 12

Общество Глава Башкирии вновь изменил указ о режиме повышенной готовности В прежней редакции документа дата открытия санаториев и профилакториев, где дети не только отдыхают, но и проходят лечение под контролем медиков, была установлена на 15 июля. 17

Политика Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга» Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга. 102

Политика В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2» Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство. 54

Киберспорт Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2 С обновлением, вышедшим в ночь на 15 июля, в Dota 2 стал доступен кооперативный режим «Лабиринт Аганима».

Армия и оружие ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии Россия нанесла ответные авиаудары по боевикам на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля, приводит издание The Jerusalem Post сообщения местных жителей Воздушные удары самолетами Воздушно-космических сил РФ были произведены в провинции Латакия. 76

Общество Россиян предупредили о новом виде мошенничества с кредитками Россиян предупредили, что мошенники сулят выгодные условия для оформления сделки.

Политика В Баку демонстранты ворвались в здание парламента В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны. 34

Хоккей Клуб НХЛ «Миннесота Уайлд» подписал контракт с Капризовым Звездный нападающий московского ЦСКА и чемпион Олимпиады-2018 в составе сборной России Кирилл Капризов подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ "Миннесота Уайлд".