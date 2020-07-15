Коронавирус

РБКРБКМинобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии

В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минобороны РФ рассказало о ходе приема абитуриентов в военные вузы в условиях пандемии

ФАНвчера в 19:03

Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии

РБКвчера в 17:00

Выездные приемные группы военных вузов начинают в регионах набор абитуриентов

ТАССвчера в 17:47

В России начался набор в военные вузы. Он пройдет по новым правилам

Российская газетавчера в 17:28

С заветными мечтами о службе Родине и офицерских погонах

Красная звездавчера в 17:04

Минобороны рассказало, как изменятся правила поступления в военные вузы из-за коронавируса

KrasnodarMediaвчера в 18:40

В Минобороны разъяснили порядок зачисления абитуриентов в военные вузы

ТК Звездавчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 00:58, Ашберн
Кино

Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

Evo-rus.com 13 июля в 05:43
166
Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

Новые автомобили вчера в 23:09
108
Наука

Объём CO2 в атмосфере Земли приближается к уровню 15 млн лет назад

News.ru 13 июля в 02:31
77
Футбол

«Челси» обыграл «Норвич» благодаря голу Жиру

МИР 24 вчера в 18:15
Шоу-бизнес

Ирена Понарошку подала на развод с мужем после 10 лет брака

Понарошку вышла замуж за Александра Листа (более известен как DJ List) в 2010 году.
CT news вчера в 10:42
11
Политика

ЦИК Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты

Дождь вчера в 06:29
1
Общество

Россияне с 15 июля могут получить две выплаты более 21 000 рублей

Первая выплата размером в 15 тысяч рублей предназначена для предпринимателей в качестве субсидии для проведения дезинфекции в помещениях и профилактики заражения коронавирусом в организации, сообщает ФБА "Экономика сегодня".
iReactor вчера в 11:55
30
Шоу-бизнес

Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской

Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru вчера в 03:24
24
Автоспорт

Racing Point может освободить место для Феттеля до 31 июля

Autosport.com.ru вчера в 13:12
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 13 июля в 12:50
81
Происшествия

При опрокидывании бензовоза в Забайкалье вылилось 23 тонны дизтоплива

REGNUM 00:53
Политика

Свидетель крушения MH17 рассказал, что готов выступить в суде

ИА Красная Весна 00:36
Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru вчера в 09:01
85
Политика

МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией

Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
Известия вчера в 11:57
118
Общество

В Иркутске из-за ливня подтопило улицы и нарушилось электроснабжение

Аварийные службы Иркутска приступили к ликвидации последствий ливня, в результате которого затопило несколько улиц, а также произошло отключение электроснабжения.
РБК вчера в 23:27
4
Здоровье

Россиянам посоветовали навсегда привыкнуть к маскам

Россиянам посоветовали привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний.
Lenta.ru вчера в 23:49
12
Общество

Глава Башкирии вновь изменил указ о режиме повышенной готовности

В прежней редакции документа дата открытия санаториев и профилакториев, где дети не только отдыхают, но и проходят лечение под контролем медиков, была установлена на 15 июля.
Огни Агидели вчера в 23:24
17
Общество

В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола

RT на русском вчера в 11:34
2,4K
Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
44
Политика

Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»

Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru вчера в 23:11
102
Политика

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
54
Киберспорт

Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2

С обновлением, вышедшим в ночь на 15 июля, в Dota 2 стал доступен кооперативный режим «Лабиринт Аганима».
Dota2.ru вчера в 19:09
Шоу-бизнес

Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности

Известная блогерша Николь Тея ушла из жизни в возрасте 24 лет. Знаменитость была на восьмом месяце беременности.
Радио Комсомольская правда вчера в 21:26
13
Армия и оружие

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

Россия нанесла ответные авиаудары по боевикам на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля, приводит издание The Jerusalem Post сообщения местных жителей Воздушные удары самолетами Воздушно-космических сил РФ были произведены в провинции Латакия.
Газета.Ru вчера в 16:01
76
Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru вчера в 08:12
64
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с кредитками

Россиян предупредили, что мошенники сулят выгодные условия для оформления сделки.
Lenta.ru вчера в 23:28
Политика

В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны.
Lenta.ru вчера в 20:58
34
Хоккей

Клуб НХЛ «Миннесота Уайлд» подписал контракт с Капризовым

Звездный нападающий московского ЦСКА и чемпион Олимпиады-2018 в составе сборной России Кирилл Капризов подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ "Миннесота Уайлд".
Газета.Ru вчера в 05:41
Футбол

Алексей Миранчук признался, что хотел бы уехать из РПЛ

Лидер «Локомотива», игрок сборной России Алексей Миранчук признался, что хотел выступать в зарубежном чемпионате.
BetOn 00:44
Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости вчера в 09:50
4,4K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное