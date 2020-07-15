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Авто В России Toyota RAV4 обзавелась двумя новыми версиями Японский производитель Toyota решил дополнить варианты популярного вседорожника RAV4 на рынке в России двумя новыми комплектациями.

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Шоу-бизнес Гарику Харламову «приписывают» роман со «звездой с выдающейся грудью» Недавно в сетевых источниках появилась информация, что артист якобы завел роман со «звездой с выдающейся грудью».

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Общество «Почта России» ответила на сообщения о задержании своего ИТ-директора Представитель «Почты России» сообщил РБК, что по их информации, Следственным управлением ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России».

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