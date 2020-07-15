Коронавирус
РБКМинобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии
В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная звезда».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минобороны сказали, как изменятся правила поступления в военные вузы из-за COVID-19
KrasnodarMediaвчера в 18:40
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 02:31, Ашберн
Общество
Россияне с 15 июля могут получить две выплаты более 21 000 рублей
Узнать, может ли организация рассчитывать на выплаты, можно на сайте ФЕС.
Evo-rus.com 01:51
Футбол
Бывший футболист «Зенита» Халк заявил о планах покинуть Китай
Бразильский форвард футбольного клуба «Шанхай СИПГ» Халк заявил, что планирует покинуть Китай после окончания контракта.
Известия 01:03
Авто
В России Toyota RAV4 обзавелась двумя новыми версиями
Японский производитель Toyota решил дополнить варианты популярного вседорожника RAV4 на рынке в России двумя новыми комплектациями.
Car.ru 00:52
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
Наука
CO2 в атмосфере Земли приближается к уровням 15 млн лет назад
Британские исследователи, работающие в Университете Саутгемптона, нашли на дне Карибского моря крохотных ископаемых и при помощи анализа выявили, каков в них уровень бора.
Evo-rus.com 13 июля в 01:40
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 13 июля в 08:53
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
REGNUM вчера в 22:50
Интернет
Chrome отключил функцию оптимизации памяти, разработанную в Microsoft
В результате решено отключить Segment Heap по умолчанию. Ее не удалили из браузера, поскольку тесты будут продолжаться.
Evo-rus.com 01:48
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13 июля в 15:36
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с кредитками
Россиян предупредили, что мошенники сулят выгодные условия для оформления сделки.
Lenta.ru вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей
Lenta.ru вчера в 22:18
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Гарику Харламову «приписывают» роман со «звездой с выдающейся грудью»
Недавно в сетевых источниках появилась информация, что артист якобы завел роман со «звездой с выдающейся грудью».
Дни24 02:16
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Здоровье
С сегодняшнего дня на рынках Оренбурга работает утренний фильтр
На 6 рынках областного центра с сегодняшнего дня действует утренний фильтр.
1743.ru 00:52
Общество
Финляндия может открыть границы для российских граждан 11 августа
Если 11 августа Финляндия действительно примет решение открыть границы для жителей России (и, в частности, Петербурга), то это будет легко осуществить.
Московский Комсомолец вчера в 07:16
Общество
«Почта России» ответила на сообщения о задержании своего ИТ-директора
Представитель «Почты России» сообщил РБК, что по их информации, Следственным управлением ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России».
РБК 02:11
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
Новые автомобили вчера в 23:09
Авто
В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Фотография прототипа нового Mitsubishi Outlander появилась в аккаунте @creative0311 в Твиттере.
Тарантас Ньюс вчера в 04:24
Общество
Зелимханов публично извинился перед московским блогером за избиение
Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов извинился перед московским YouTube-активистом Святославом Коваленко за то, что избил его на улице с компанией друзей.
IslamNews вчера в 08:42
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
Наука
Новосибирские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус
Российская газета 02:05
Политика
Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге
14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что он подписал закон о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций США для этого специального административного района КНР, а также указ, лишающий специальный административный район особого статуса.
РБК 00:23
Происшествия
В Петербурге после хлопка бытового газа в квартире пострадала женщина
В Петербурге после хлопка бытового газа в квартире эвакуируют людей. Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
REGNUM 02:18
Музыка
BTS выпустили новый альбом «Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~»
15 июля состоялся релиз долгожданного японского альбома группы «Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~».
Popcake 01:45
Общество
Открытие детских лагерей в Башкирии перенесли на 29 июля
Власти Башкирии перенесли открытие детских санаторно-оздоровительных лагерей и профилакториев на 29 июля, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 01:38
Политика
Володин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил иностранных политиков, что их призывы "вернуть" Крым могут обернуться экстрадицией в Россию и уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы.
Газета.Ru вчера в 11:28
Культура
Рыбаков: «Хабаровск — мощный сигнал всем губернаторам не делать ничего в отношении хозяйствования»
Писатель Владимир Торин поговорил с миллиардером Игорем Рыбаковым и политологами Игорем Минтусовым и Евгением Минченко, о том, смогут ли события в Хабаровске запустить волну протестов по всей стране.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:21