Коронавирус

РБКРБКМинобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии

В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минобороны РФ рассказало о ходе приема абитуриентов в военные вузы в условиях пандемии

ФАН19:03

Минобороны рассказало, как изменятся правила поступления в военные вузы из-за коронавируса

KrasnodarMedia18:40

В России начался набор в военные вузы. Он пройдет по новым правилам

Российская газета17:28

Выездные приемные группы военных вузов начинают в регионах набор абитуриентов

ТАСС17:47

С заветными мечтами о службе Родине и офицерских погонах

Красная звезда17:04

Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии

РБК17:00

В Минобороны разъяснили порядок зачисления абитуриентов в военные вузы

ТК Звезда17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 20:28, Ашберн
Интернет

Google в США обвинили в слежке за пользователями

Истцы обвиняют Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.
Газета.Ru 20:19
Армия и оружие

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

Россия нанесла ответные авиаудары по боевикам на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля, приводит издание The Jerusalem Post сообщения местных жителей Воздушные удары самолетами Воздушно-космических сил РФ были произведены в провинции Латакия.
Газета.Ru 16:01
14
Технологии

В России испытали электродвигатель на основе технологий сверхпроводимости

Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, созданной на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора, рассказали РИА Новости в Фонде перспективных исследований.
РИА Новости 20:04
Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru 08:12
60
Здоровье

Врач рассказала, почему опасно повреждать заусенец

Специалисты утверждают, что самый обычный заусенец может стать причиной опасных проблем со здоровьем или даже привести человека к смерти.
ToDay News Ufa 13:38
Происшествия

Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном

В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером.
Вести.Ru 19:40
13
Кино

Райан Рейнольдс поиздевался в Сети над Брэдом Питтом

РИА Новости 19:58
3
Политика

Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга

Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
Ведомости 19:02
5
Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 11:10
10
Политика

Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии

"В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:10
1
Политика

Китай раскритиковал США за позицию по Южно-Китайскому морю

Власти КНР раскритиковали госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря, информирует ТАСС.
Страна Советов on-line 08:00
22
Игры

Google анонсировала ряд эксклюзивов для облачного сервиса Stadia

Компания Google провела очередную трансляцию Stadia Connect, в ходе которой анонсировала ряд новых проектов для стриминговой платформы.
NewInform 14:08
Армия и оружие

Военный источник сообщил о начале наступления ПНС Ливии на Сирт

Политическая Экспертиза 19:28
Гаджеты

Операционная система Windows 11 станет бесплатной

Недавно стало известно, что компания Microsoft не будет требовать деньги за установку новой операционной системы Windows 11.
ToDay News Ufa вчера в 13:39
19
Путешествия

В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru 14:06
733
Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
73
Общество

На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ

Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
587
Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

ТАСС вчера в 12:28
142
Автоспорт

Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой

Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки.
CT news 08:11
23
Общество

ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
212
Общество

Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля

Твой Иркутск 07:30
Политика

Жириновский заявил о непричастности ЛДПР к митингам в Хабаровске

ЛДПР не имеет отношения к стихийным митингам в Хабаровске в поддержку губернатора региона Сергея Фургала.
News.ru 08:46
47
Шоу-бизнес

Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке

Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news вчера в 18:24
16
Футбол

«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по Гайчу

Секретарь аргентинского «Сан-Лоренсо» Мигель Мастросимоне сообщил, что клуб продолжает переговоры с московским ЦСКА о переходе форварда Адольфо Гайча.
RT на русском 13:55
Экономика

О падении прибыли российских банков

Российские банки в 2020 году могут сократить прибыль как минимум вдвое по сравнению с показателями 2019 года.
Давыдов.Индекс вчера в 10:19
Общество

Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах

Напомним, ранее известного журналиста Павла Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом писала Общественная служба новостей.
Общественная служба новостей 06:25
44
Кино

Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»

Netflix опубликовал на YouTube-канале трейлер пятого сезона сериала «Люцифер», повествующего о дьяволе в исполнении Тома Эллиса, решившего пожить как человек в Лос-Анджелесе и помогать в расследовании преступлений.
Газета Кемерова 16:42
23
Происшествия

Суд в Воронеже арестовал восьмерых последователей «Свидетелей Иеговы»

Ленинский районный суд в Воронеже заключил под стражу восьмерых человек, являющихся членами запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы».
Коммерсантъ 19:54
70
Происшествия

В дом Розы Сябитовой приехала полиция, телеведущую оштрафовали

ИнфоСМИ 13:39
5
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы

Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news 14:38
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное