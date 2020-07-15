Коронавирус
РБКМинобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии
В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».
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Интернет
Google в США обвинили в слежке за пользователями
Истцы обвиняют Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.
Газета.Ru 20:19
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Россия нанесла ответные авиаудары по боевикам на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля, приводит издание The Jerusalem Post сообщения местных жителей Воздушные удары самолетами Воздушно-космических сил РФ были произведены в провинции Латакия.
Газета.Ru 16:01
Технологии
В России испытали электродвигатель на основе технологий сверхпроводимости
Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, созданной на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора, рассказали РИА Новости в Фонде перспективных исследований.
РИА Новости 20:04
Здоровье
Врач рассказала, почему опасно повреждать заусенец
Специалисты утверждают, что самый обычный заусенец может стать причиной опасных проблем со здоровьем или даже привести человека к смерти.
ToDay News Ufa 13:38
Происшествия
Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном
В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером.
Вести.Ru 19:40
Кино
Райан Рейнольдс поиздевался в Сети над Брэдом Питтом
РИА Новости 19:58
Политика
Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга
Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
Ведомости 19:02
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 11:10
Политика
Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии
"В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:10
Политика
Китай раскритиковал США за позицию по Южно-Китайскому морю
Власти КНР раскритиковали госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря, информирует ТАСС.
Страна Советов on-line 08:00
Игры
Google анонсировала ряд эксклюзивов для облачного сервиса Stadia
Компания Google провела очередную трансляцию Stadia Connect, в ходе которой анонсировала ряд новых проектов для стриминговой платформы.
NewInform 14:08
Армия и оружие
Военный источник сообщил о начале наступления ПНС Ливии на Сирт
Политическая Экспертиза 19:28
Гаджеты
Операционная система Windows 11 станет бесплатной
Недавно стало известно, что компания Microsoft не будет требовать деньги за установку новой операционной системы Windows 11.
ToDay News Ufa вчера в 13:39
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru 14:06
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Общество
На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ
Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС вчера в 12:28
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки.
CT news 08:11
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск 07:30
Политика
Жириновский заявил о непричастности ЛДПР к митингам в Хабаровске
ЛДПР не имеет отношения к стихийным митингам в Хабаровске в поддержку губернатора региона Сергея Фургала.
News.ru 08:46
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news вчера в 18:24
Футбол
«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по Гайчу
Секретарь аргентинского «Сан-Лоренсо» Мигель Мастросимоне сообщил, что клуб продолжает переговоры с московским ЦСКА о переходе форварда Адольфо Гайча.
RT на русском 13:55
Экономика
О падении прибыли российских банков
Российские банки в 2020 году могут сократить прибыль как минимум вдвое по сравнению с показателями 2019 года.
Давыдов.Индекс вчера в 10:19
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Напомним, ранее известного журналиста Павла Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом писала Общественная служба новостей.
Общественная служба новостей 06:25
Кино
Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»
Netflix опубликовал на YouTube-канале трейлер пятого сезона сериала «Люцифер», повествующего о дьяволе в исполнении Тома Эллиса, решившего пожить как человек в Лос-Анджелесе и помогать в расследовании преступлений.
Газета Кемерова 16:42
Происшествия
Суд в Воронеже арестовал восьмерых последователей «Свидетелей Иеговы»
Ленинский районный суд в Воронеже заключил под стражу восьмерых человек, являющихся членами запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы».
Коммерсантъ 19:54
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news 14:38