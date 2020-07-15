Коронавирус

РБКРБКМинобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии

В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».
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Минобороны рассказало, как изменятся правила поступления в военные вузы из-за коронавируса

KrasnodarMedia18:40

Выездные приемные группы военных вузов начинают в регионах набор абитуриентов

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Красная звезда17:04

В России начался набор в военные вузы. Он пройдет по новым правилам

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РБК17:00

В Минобороны разъяснили порядок зачисления абитуриентов в военные вузы

ТК Звезда17:00
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Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду

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Власти США отменили решение по визам для иностранных студентов

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Что стоит за обострением обстановки на границе Армении и Азербайджана

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В Приморье до 31 июля продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса, продлен в Приморье до 31 июля.
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На прошлой неделе генеральным директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, работавший ранее в «Уфе». Урунов на рынке стоит 900 тысяч евро.
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