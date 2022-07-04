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Минобороны: в Харькове боевики заняли жилые дома и запретили жителям их покидать

Боевики нацбатальонов в Харькове в домах оборудовали огневые позиции, а жителям не дают покидать квартиры, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Взгляд.ру
Боевики ВСУ в Харькове в жилых домах на улице Рымарской обустроили огневые позиции, а местным жителям не дают уходить квартиры и запретили выезжать.
Общественная служба новостей
«Местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», — рассказал Мизинцев.
RuNews24.ru
Михаил Мизинцев: «В Одессе, на территории школы №25 (улица Академика Филатова), дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия».
НТВ

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Минобороны РФ: ВСУ оборудовали огневые позиции в жилых кварталах Харькова
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