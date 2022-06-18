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Минобороны: в Николаеве более 40 актеров снимаются в постановках о российских обстрелах

Украинские спецслужбы организовали в Николаеве постановочные съемки о якобы разрушенных частных домах в результате ударов Вооруженных сил России.
ТАСС
"В постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США", — сообщил он.
РИА Новости
«По достоверной информации установлено, что в Николаеве украинскими спецслужбами организована подготовка видеосюжетов о якобы разрушенных в результате обстрелов ВС РФ частных домовладений и оставшихся без крова местных жителей», - отметил Мизинцев.
ТК Звезда
«Вооруженные силы Российской Федерации исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры», — сказал Мизинцев.
Lenta.ru

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Минобороны России: в Николаеве задействовали 40 актеров для постановочных съемок
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