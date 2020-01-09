Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны в 2020 году получит 50 пистолетов «Удав»

Министерство обороны России в 2020 году получит 50 новейших пистолетных комплексов "Удав", сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
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Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов «Удав»

РИА Новости00:34

Первые 50 пистолетных комплексов «Удав» поступят на вооружение армии России в 2020 году

ТАСС00:35

Минобороны: Первые «Удавы» поступят в российскую армию в 2020 году

Московский Комсомолец00:51

Первые 50 пистолетных комплексов «Удав» поступят в армию России

REGNUM01:03

Минобороны в этом году получит 50 пистолетов «Удав»

РЕН ТВ00:57

Стали известны сроки поставок Минобороны новейших пистолетов «Удав»

Взгляд.ру00:51

Российские военные в 2020 году получат новейшие пистолеты «Удав»

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Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
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Армия и оружие

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Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
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Политика

Косачев оценил вероятность войны между США и Ираном

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Общество

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Как следует из проекта документа по трудоустройству, в каждом исправительном учреждении сотрудники социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале «Работа в России», где собраны доступные вакансии.
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Футбол

Бразильский форвард «Удинезе» может перейти в ЦСКА

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Происшествия

Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing

Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.
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Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ вчера в 08:17
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Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
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