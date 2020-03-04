Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции
Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Политика
Fox News: Сандерс выигрывает праймериз демократов в Калифорнии
Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичные выборы Демократической партии США в крупнейшем по населению и числу делегатов штате Калифорния.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о смерти трёхмесячной дочери
В 2003 году в семье Виктории Исаковой и Юрия Мороза случилось несчастье – супруги потеряли трехмесячную дочь.
Политика
Пушков ответил на слова постпреда США при ОБСЕ о Крыме и Прибалтике
Ранее американский дипломат заявил, что США никогда не соглашались с мнением, что прибалтийские государства были частью Советского Союза, поскольку "они были завоеваны силой".
Армия и оружие
Эрдоган исключил удары по позициям России и Ирана в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара, проводя военную операцию в САР, никогда не пыталась нанести удары по военным России и Ирана.
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Технологии
«МегаФон» вышел на платформу
Платформа аттестована по требованиям информационной безопасности «по наиболее высокому уровню», утверждают в компании, что позволяет размещать как системы государственных структур, так и коммерческих компаний, обрабатывающих персональные данные, включая медицинскую информацию и банковские сведения.
Общество
Чет и вычет: как забрать у государства свои налоги
Правила для получения вычета во всех случаях примерно одни и те же: сначала нужно отправиться в бухгалтерию компании, где вы работаете, и получить справку по форме 2-НДФЛ за предыдущий год, затем скачать на сайте ФНС бланк налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, а потом вместе с этими документами, паспортом и чеками прийти в налоговую.
Экономика
Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян
Из всех новых социальных инициатив президента, общая стоимость которых составит свыше 4 трлн руб. до 2024 года, реальное влияние на сокращение уровня бедности в 2020 году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, сказала РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Политика
Bloomberg сообщил о поручении Мишустина наладить связи России с ОЭСР
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления связей с международной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая базируется в Париже.
Политика
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Германия намерена передать России данные о советских военнопленных, которые находились в немецких концлагерях.
Музыка
Букмекеры отдали Little Big третье место на Евровидении
Происшествия
Подросток застрелил отца в Забайкалье
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
Авто
Начаты продажи кроссовера Kia Seltos в России
Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Темная лига справедливости: Апокалипсис»
В сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма "Темная лига справедливости: Апокалипсис".
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Авто
Компания Dacia представила свой первый электромобиль
Стоит сказать, что если для бренда Dacia концепт Spring — это первый электромобиль, то в линейке материнской компании Renault уже имеются семь электрокаров.
Политика
Путин рассказал о необходимости несистемной оппозиции
Президент России Владимир Путин отметил положительное влияние, которое несистемная оппозиция оказывает на российское общество.
Политика
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Кино
Сериал «Волшебники» будет закрыт после пятого сезона
Сериал «Волшебники», снятый по мотивам одноименной серии романов в жанре городского фэнтези от Льва Гроссмана, закроют после пятого сезона.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 10 тысяч
За сутки в мире за пределами Китая зарегистрировано 1792 новых случая заражения коронавирусом, в том числе в восьми новых странах.
Армия и оружие
Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс
Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после того, как встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Общество
МГУ показал лучший в истории результат в предметном рейтинге QS
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова добился лучших показателей за всю историю в предметном рейтинге лучших университетов мира по версии агентства Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings by Subject).
Общество
Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию
«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.