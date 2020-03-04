Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции

Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

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Чет и вычет: как забрать у государства свои налоги

Правила для получения вычета во всех случаях примерно одни и те же: сначала нужно отправиться в бухгалтерию компании, где вы работаете, и получить справку по форме 2-НДФЛ за предыдущий год, затем скачать на сайте ФНС бланк налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, а потом вместе с этими документами, паспортом и чеками прийти в налоговую.
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Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

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Из всех новых социальных инициатив президента, общая стоимость которых составит свыше 4 трлн руб. до 2024 года, реальное влияние на сокращение уровня бедности в 2020 году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, сказала РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.
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Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
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Bloomberg сообщил о поручении Мишустина наладить связи России с ОЭСР

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления связей с международной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая базируется в Париже.
RT на русском 16:26
Политика

Германия передаст России данные о советских военнопленных

Германия намерена передать России данные о советских военнопленных, которые находились в немецких концлагерях.
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В Лондоне избили азиатского студента из-за коронавируса

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Букмекеры отдали Little Big третье место на Евровидении

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Подросток застрелил отца в Забайкалье

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В Самаре обрушилась стена жилого дома

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Начаты продажи кроссовера Kia Seltos в России

Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
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Вышел трейлер мультфильма «Темная лига справедливости: Апокалипсис»

В сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма "Темная лига справедливости: Апокалипсис".
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Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
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Компания Dacia представила свой первый электромобиль

Стоит сказать, что если для бренда Dacia концепт Spring — это первый электромобиль, то в линейке материнской компании Renault уже имеются семь электрокаров.
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Путин рассказал о необходимости несистемной оппозиции

Президент России Владимир Путин отметил положительное влияние, которое несистемная оппозиция оказывает на российское общество.
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Сериал «Волшебники» будет закрыт после пятого сезона

Сериал «Волшебники», снятый по мотивам одноименной серии романов в жанре городского фэнтези от Льва Гроссмана, закроют после пятого сезона.
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Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле

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Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 10 тысяч

За сутки в мире за пределами Китая зарегистрировано 1792 новых случая заражения коронавирусом, в том числе в восьми новых странах.
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Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru 10:03
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Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

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Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова добился лучших показателей за всю историю в предметном рейтинге лучших университетов мира по версии агентства Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings by Subject).
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Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию

«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
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