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Lenta.ru
Lenta.ru

Минобороны вернуло 26 российских детей из Сирии

Борт Минобороны России впервые после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса прибыл в страну с российскими детьми, вывезенными из Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой.В источнике
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Коммерсантъ

Главные новости к утру 18 августа

Коммерсантъ00:00
RT на русском

Кузнецова рассказала о работе по вывозу российских детей из Дамаска

RT на русском23:15
РИА Новости

Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей

РИА Новости21:19
ТАСС

Кузнецова сообщила, что доставленных из Сирии детей отправят в восемь регионов

ТАСС21:11
Вести.Ru

В Подмосковье сел борт Минобороны с российскими детьми из сирийских приютов

Вести.Ru19:39
РБК

Самолет Минобороны доставил в Россию более 20 детей из Сирии

РБК18:22
Российская газета

Кузнецова: Планируется вывоз российских детей из лагеря аль-Холь в САР

Российская газета21:53

На стиле: дочь Хлои Кардашьян выбрала для полета худи Balmain

Тру Томпсон и Хлои Кардашьян / Фото: Instagram @khloekardashian После масштабного празднования дня рождения Кайли Дженнер (23) 10 августа, семья Кардашьян отправилась на ее частном джете на отдых на Теркс и Кайкос.
Peopletalk16 августа в 00:00

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газетавчера в 12:20

Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Президент посетил пустой завод МАЗ и рассказал о грядущем военном вторжении Лукашенко также побывал на Минском автомобильном заводе (МАЗ), однако там рабочие его не ждали — к тому времени они вместе с работниками МЗКТ уже ушли на протестное шествие к центру города.
Lenta.ruвчера в 08:34
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Социальные связи предотвращают развитие депрессии

Исследователи установили, что самым важным факторов, потенциально защищающим от развития депрессии является социальный фактор, то есть частота доверительных отношений с людьми, встречи с семьей и друзьями.
Evo-rus.comвчера в 09:02
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