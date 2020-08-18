Минобороны вернуло 26 российских детей из Сирии
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Борт Минобороны России впервые после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса прибыл в страну с российскими детьми, вывезенными из Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой.В источнике
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