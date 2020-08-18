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Lenta.ru
Lenta.ru

Минобороны вернуло 26 российских детей из Сирии

Борт Минобороны России впервые после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса прибыл в страну с российскими детьми, вывезенными из Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей

РИА Новости21:19
ТАСС

Кузнецова сообщила, что доставленных из Сирии детей отправят в восемь регионов

ТАСС21:11
Вести.Ru

В Подмосковье сел борт Минобороны с российскими детьми из сирийских приютов

Вести.Ru19:39
РБК

Самолет Минобороны доставил в Россию более 20 детей из Сирии

РБК18:22
Российская газета

Кузнецова: Планируется вывоз российских детей из лагеря аль-Холь в САР

Российская газета21:53
Коммерсантъ

Возобновилось возвращение российских детей из Сирии

Коммерсантъ17:48
RT на русском

Самолёт Минобороны доставил из Сирии 26 российских детей

RT на русском18:07

Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что принятие решения по августовским выплатам на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения ряда инстанций, в том числе социального блока правительства.
Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет
Газета.Ru21:14
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Мишустин назвал безобразием ситуацию с обустройством погранпереходов

Премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения временного пункта пропуска у недавно построенного моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ заявил о низкой эффективности программы по строительству и модернизации пунктов погранпереходов.
Российская газетавчера в 05:57
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Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»

Германия изучает возможность обсуждения на уровне ООН угроз Соединенных Штатов ввести санкции в отношении "Северного потока - 2", заявил RT Deutsch глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ruвчера в 02:41
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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