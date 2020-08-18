Минобороны вернуло 26 российских детей из Сирии
Смотрите также
Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет
Киев впервые в истории отозвал посла из Белоруссии
В ЛНР заявили, что ополченец погиб в результате обстрела Украины
Мишустин назвал безобразием ситуацию с обустройством погранпереходов
Россиянам разрешили раньше уходить с работы в день рождения
Европарламент объявил президента Белоруссии персоной нон грата
В Благовещенске объявили режим ЧС из-за сильного ливня
Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»
Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко
Суд арестовал принадлежащие Фургалу 3 млн рублей и два автомобиля
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева резко ответила критикам ее тела
Минпросвещения разъяснило ситуацию с ношением масок учителями в школах
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
В России родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
Неизвестный в Москве убил рабочего из-за поцарапанной машины
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
Центр «Вектор» начал второй этап испытания вакцины от коронавируса
Врач-нефролог Артюхина назвала самый вредный продукт для почек
Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции
В Благовещенске объявили режим ЧС из-за сильного ливня
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
Минобороны вернуло 26 российских детей из Сирии
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
Ледниковый покров Гренландии растаял до точки невозврата
РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»
«Барселона» подтвердила отставку Сетьена с поста главного тренера
Борт Минобороны России впервые после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса прибыл в страну с российскими детьми, вывезенными из Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой.В источнике
Подробнее о событии