Армия и оружие
REGNUMМинобороны: военные колонны США массово завозят в Сирию оружие
С начала 2020 года в районы Сирии, контролируемые военными контингентами США и их сателлитов, с территории Ирака прибыло 13 автоколонн с оружием и боеприпасами, сообщил 18 февраля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.
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Интервью в видеоформате с президентом России Владимиром Путиным впервые пройдет онлайн.
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Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца
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Россия сократила вложения в американские госбумаги на $1,5 млрд
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