Армия и оружие
REGNUMМинобороны: военные колонны США массово завозят в Сирию оружие
С начала 2020 года в районы Сирии, контролируемые военными контингентами США и их сателлитов, с территории Ирака прибыло 13 автоколонн с оружием и боеприпасами, сообщил 18 февраля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.
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Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Финансы
Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска
В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
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Анфиса Чехова сделала стрижку «капля» с голливудской челкой
Возможно, приближение долгожданной весны внесло свои коррективы в имиджевые планы звезды, но, очевидно, встречать новый сезон Чехова решила тоже обновленной и, как любая девушка, естественно, отправилась в салон красоты.
Авто
Показали обновлённый Skoda Rapid в кузовах седан и хэтчбек
Как пишет портал drom.ru, в Поднебесной обновленный Rapid в кузове седан стоит от 78 400 юаней, что по актуальному курсу около 713 000 рублей, в кузове хэтчбек — 81 400 юаней (740 000 рублей).
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Президент Болгарии подтвердил участие в Дне Победы в Москве
«Глава болгарского государства подтвердил своё участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Шоу-бизнес
Охлобыстин осудил Стерлигова за слова о протоиерее Смирнове
Российский предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал в своем Instagram заявление главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерея Дмитрия Смирнова, который резко раскритиковал женщин, состоящих в браке.
Кино
Казанцы смогут сняться в фильме Бекмамбетова про летчика Девятаева
В Кронштадте стартовали съемки фильма о подвиге группы Михаила Девятаева.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Футбол
Саратовский футболист Федор Смолов забил мадридскому «Реалу»
Армия и оружие
В Одессу по неизвестным причинам прибыл американский военный самолет
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Политика
Шойгу заявил, что США грабят нефтяные богатства в Сирии
В Риме прошли переговоры глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с их итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2".
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха раскрыла размер своей двойной пенсии
Армия и оружие
ЛНР обвинила украинские войска в обстреле жилых домов
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили украинские войска в обстреле населенных пунктов, в результате которого пострадали жилые дома.
Общество
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в одну из московских клиник, сообщил "Интерфаксу" директор журналиста Табриз Шахиди.
Политика
В КС прокомментировали позицию судьи о правопреемнике СССР
В Конституционном суде прокомментировали позицию судьи Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, поскольку полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Политика
В «Роснефти» отреагировали на санкции США против своей «дочки»
Как подчеркнули в компании, «Роснефть» стала инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций США, а её деятельность в стране связана с реализацией добычных проектов и трейдингом.
Общество
Ветераны ВОВ получили пожизненное право бесплатного проезда в поездах
Ветераны Великой Отечественной войны теперь могут бесплатно ездить в поездах "Российских железных дорог" и "Федеральной пассажирской компании".
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников
Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Происшествия