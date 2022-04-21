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Минобороны: войска России и ЛНР взяли под полный контроль населенный пункт Кременная

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
По данным Минобороны, «в результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов».
РБК
Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах населенных пунктов Шнурки, Новониколаевка, Александровка.
Новостной фронт
Ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по 1001 военному объекту Украины.
Российская газета

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В Минобороны РФ подтвердили взятие под полный контроль города Кременная
Известия04:09
Минобороны сообщило о взятии города Кременная
РБК04:05
СВО: официальная информация Минобороны России (21 апреля, утро)
Ветеранские вести03:43
Минобороны: войска России и ЛНР взяли под полный контроль населенный пункт Кременная
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Войска России и ЛНР взяли под полный контроль населенный пункт Кременная
ТАСС03:57
Минобороны России сообщило об освобождении города Кременная в ЛНР
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Утренний брифинг Минобороны РФ утро 21 апреля. Коротко
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