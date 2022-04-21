Российская сторона выразила решительный протест послам Латвии и Эстонии, а также временной поверенной в дела Литвы в связи с закрытием российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве, а также канцелярии консульского отдела посольства России в Эстонии.