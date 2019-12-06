Общество
ВедомостиМинобороны впервые отчиталось об испытании секретного спутника
В пятницу, 6 декабря, «в рамках продолжения испытаний новой космической техники проведен эксперимент по отделению малого космического аппарата от унифицированной многофункциональной космической платформы», сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
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Политика
Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Армия и оружие
На Украине сообщили о завершении отвода сил в Петровском в Донбассе
Украинские силовики сообщили о том, что разведение сил и средств в районе Петровского в Донбассе завершено.
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Фигурное катание
Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Общество
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
Политика
В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы кабмина Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Политика
Порошенко предложил построить стену на границе с Россией
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин.
Здоровье
Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.
Космос
Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца
Общество
В США умер бежавший на Запад бывший майор КГБ Виктор Шеймов
Как пишет Washington Post, причиной смерти стала болезнь легких. В 1980 году ЦРУ помогло ему выехать за пределы СССР.
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Экономика
«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» 2,1 млрд долларов
Всего с российской компании удалось взыскать 2,1 млрд долларов, что составляет 45 % от общей суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Наука
Гипнотизм гидродинамики
В результате капля отскакивает от вершины конуса и принимает форму тора, а затем распадается на кольцо из меньших капелек.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России
Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Происшествия
В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад
Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
Политика
МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа
В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Наука
Дети оказались способны спонтанно придумывать жестовый язык
Исследователи из Стэнфордского университета, Лейпцигского университета и Планковского института эволюционной антропологии обнаружили, что маленькие дети могут воссоздать основные свойства разговорной речи, используя язык жестов, когда разговор вслух по каким-то причинам невозможен.
Спорт
Глава МОК примет любое решение WADA по России
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что подчинится решению Всемирного антидопингового агентства по «российскому вопросу», согласно стандарту по соответствию возглавляемой им организации.