Будьте в Плюсе

Минобороны: в подконтрольных России городах Украины восстановлена муниципальная власть

Во всех населённых пунктах Украины, подконтрольных России, восстановлена централизованная муниципальная власть.
RT на русском
«Постепенно оживают рынки, городские службы. Вместе с военными люди восстанавливают инфраструктуру и верят, что скоро все закончится и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь», — добавили в ведомстве.
Телеканал 360°
Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, — сказано
 в сообщении.
News.ru
«Российские военнослужащие доставили более 100 тонн гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции», – проинформировали также в Минобороны.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Минобороны: централизованная власть на подконтрольных территориях Украины восстановлена
Ведомости03:19
Минобороны заявило о восстановлении муниципальной власти в освобожденных городах Украины
РИА Новости03:03
Самое цитируемое
МО РФ объявило о восстановлении муниципальной власти в подконтрольных украинских городах
ТАСС03:32
Минобороны России объявило о восстановлении централизованной власти на всех подконтрольных территориях Украины
Коммерсантъ03:24
Минобороны: в подконтрольных России городах Украины восстановлена муниципальная власть
RT на русском03:49
Минобороны: на подконтрольной РФ территории Украины восстановили муниципальную власть
Телеканал 360°02:58
В РФ отметили восстановление централизованной местной власти в подконтрольной части Украины
Интерфакс02:57

Интересное

Вучич: если Запад не примет предложение Путина, мир окажется в аду

В случае, если мировые лидеры не прислушаются к предложениям президента России Владимира Путина по Украине, в мире начнется ад, заявил глава Сербии Александр Вучич.
REGNUM06:50

Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования, документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости05:19

Президент Казахстана поручил создать условия для релокации ушедших из РФ компаний

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать благоприятные условия для релокации в республику ушедших с российского рынка компаний.
Интерфакс02:26

Минобороны: в ДНР и Николаевской области ВС России уничтожили до тысячи боевиков Украины

ВС РФ высокоточным оружием уничтожили в ДНР и Николаевской области до 1 000 боевиков Украины, сообщили журналистам в четверг в Министерстве обороны Российской Федерации.
РИА Новости06:05

Гроза и шквалистый ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21:00 14 июля местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.
Интерфакс04:46

У госпитализированного Ивана Краско обнаружили жидкость в легких

Народный артист России Иван Краско находится в больнице в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru06:05

Путин подписал закон об ответственности за публичные призывы против безопасности страны

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дополняющий Уголовный кодекс статьей о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности страны.
РИА Новости06:34

Экс-дипломат Ищенко заявил о готовности Зеленского разрешить ввод войск Польши на Украину

Бывший дипломат Ростислав Ищенко рассказал, на каких условиях президент Украины Владимир Зеленский даст гражданам Польши особый статус на Украине.
Lenta.ru00:05

Юрий Шевчук заявил, что концерты группы ДДТ в России были запрещены

Музыкант и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук откровенно рассказал о том, почему концертная деятельность коллектива на территории России приостановлена.
Центральная Служба Новостей12 июля в 13:23

В Полтаве вандалы изрисовали и повредили памятник Петру I

Неизвестные вандалы изрисовали элементы памятника Петру I в Полтаве, заведено дело по статье "хулиганство", сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua" в Telegram.
РИА Новости06:53