Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны выложило видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Видео, на котором запечатлены фрагменты первого полета модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М, опубликовало Минообороны России. Соответствующий ролик появился на официальном Youtube-канале ведомства.
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