Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРакета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник

Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" успешно доставила на расчетную орбиту спутник Минобороны России. Старт и выведение аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. Космический аппарат принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
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Ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник

Российская газета17:43

Ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк

Говорит Москва13:12

Запущенный с Плесецка военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в»

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News.ru17:08

Запущенный Минобороны спутник вышел на орбиту

RT на русском16:48

Разгонный блок с военным спутником успешно отделился от запущенного с Плесецка «Союза»

ТАСС13:09

Минобороны вывело на орбиту военный спутник-инспектор

РИА Новости16:35
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Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
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Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете

Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
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Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein

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Посольство РФ осудило решение Чехии установить памятник «власовцам»

Инициатива установки памятника «власовцам» в районе Прага-Ржепорые нарушит обязательство Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.
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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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