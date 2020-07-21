Коронавирус
ВедомостиДля самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны
«ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК-УМПО») разработает универсальный двигатель для истребителей Сухого четвертого поколения.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 23:06, Ашберн
Общество
В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.
РИА Новости 22:05
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
Политика
Силуанов сказал, что правительство РФ не нанимает хакеров
"Никаких хакеров, работающих на российское правительство, нет, поэтому наше правительство не рассматривает никакие действия хакеров и не координирует их", - сказал Силуанов в интервью телеканалу CNBC.
Интерфакс 22:36
Политика
И.о. главы Хабаровского края назначен жириновец Михаил Дегтярев
Президент России Владимир Путин назначил и. о. губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, депутата Госдумы от ЛДПР, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи.
Евразия Daily 09:52
Происшествия
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
РИА Новости 13:15
Общество
Стивен Сигал прилетел в Бурятию
Голливудский актер Стивен Сигал прилетел в Бурятию, где планирует посетить буддийский центр.
Lenta.ru 22:08
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 18:02
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Экономика
Названы последствия деноминации рубля для России
Новопрудский отметил, что население России и так уже с трудом пережило режим самоизоляции и падение доходов, так что денежная реформа оказалась бы просто губительной для граждан.
Evo-rus.com 08:59
Шоу-бизнес
Модель популярного бренда поделилась домашней фотографией топлес
Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенным домашним снимком и восхитила подписчиков.
Lenta.ru 21:00
Наука
Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые
Исследователи перепрограммировали механизм регуляции, модифицировав ДНК. Таким образом они создали новый вариант старения.
RuNews24.ru 18 июля в 08:25
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Экономика
Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»
Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
РБК вчера в 13:57
Общество
Новая Конституция позволяет повышать пенсионный возраст
Если же возникнут какие-либо сложные обстоятельства, то власти смогут снова повысить пенсионный возраст.
Pravda.Ru 12:02
Армия и оружие
В ДНР осудили использование Киевом наемников в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал нарушением норм международного права привлечение Киевом иностранных наемников к конфликту в Донбассе.
РИА Новости 12:33
Здоровье
На Урале коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли
Сегодня, 20 июля, в Свердловской области коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 04:02
Политика
Два депутата от ЛДПР в Хабаровском крае заявили о выходе из партии
Во вторник, 21 июля, депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат Хабаровской городской думы Александр Каян независимо друг от друга заявили о выходе из ЛДПР.
Губерния 21:01
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
ТАСС 09:18
Политика
Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию
Парламент Египта единогласно одобрил возможную отправку войск для выполнения боевых задач за пределы страны, сообщает Al Jazeera.
РБК 15:39
Общество
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты по версии Forbes
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.
ТАСС 20:53
Происшествия
В Еврейской АО суд оштрафовал участника акции в поддержку Фургала
Биробиджан, 21 июля 2020, 06:02 — REGNUM В Еврейской АО Биробиджанский районный суд оштрафовал мужчину, который принимал участие в несанкционированной акции протеста в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
REGNUM 23:02
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
Paparazzi.ru 18 июля в 16:35