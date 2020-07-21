Для самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны

Общество В работе WhatsApp произошел глобальный сбой Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.

Общество В России заработала программа господдержки перевода машины на газ В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование. 69

Политика Силуанов сказал, что правительство РФ не нанимает хакеров "Никаких хакеров, работающих на российское правительство, нет, поэтому наше правительство не рассматривает никакие действия хакеров и не координирует их", - сказал Силуанов в интервью телеканалу CNBC.

Политика И.о. главы Хабаровского края назначен жириновец Михаил Дегтярев Президент России Владимир Путин назначил и. о. губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, депутата Госдумы от ЛДПР, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Общество Стивен Сигал прилетел в Бурятию Голливудский актер Стивен Сигал прилетел в Бурятию, где планирует посетить буддийский центр. 4

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,4K

Общество Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg. 1,8K

Экономика Названы последствия деноминации рубля для России Новопрудский отметил, что население России и так уже с трудом пережило режим самоизоляции и падение доходов, так что денежная реформа оказалась бы просто губительной для граждан. 26

Шоу-бизнес Модель популярного бренда поделилась домашней фотографией топлес Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенным домашним снимком и восхитила подписчиков.

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 216

Экономика Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий» Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». 32

Армия и оружие В ДНР осудили использование Киевом наемников в Донбассе Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал нарушением норм международного права привлечение Киевом иностранных наемников к конфликту в Донбассе.

Политика Два депутата от ЛДПР в Хабаровском крае заявили о выходе из партии Во вторник, 21 июля, депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат Хабаровской городской думы Александр Каян независимо друг от друга заявили о выходе из ЛДПР.

Политика Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию Парламент Египта единогласно одобрил возможную отправку войск для выполнения боевых задач за пределы страны, сообщает Al Jazeera. 17