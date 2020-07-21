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РБКРБКМинобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»

Семивеличенко уточнил, что этот универсальный двигатель можно будет установить на истребители Су-27, Су-30 и Су-35. «Есть такой заказ со стороны Минобороны, мы эту работу ведем», — отметил он.
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В России создадут универсальный двигатель для истребителей

Газета.Ru18:38

В России разрабатывают универсальный авиадвигатель

RT на русском17:38

Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»

РБК17:00

В России создают универсальный двигатель для Су-27, Су-30 и Су-35

РИА Новости17:08

ОДК работает над созданием универсального двигателя для самолетов марки «Су»

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ОДК разрабатывает унифицированный двигатель для «Су»

Коммерсантъ17:02

В России создадут универсальный двигатель для самолетов марки «Су»

Известия17:27
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Интернет оценил законодательные инициативы врио Хабаровского края

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Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
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Луганск предъявил Украине ультиматум

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Ученые утверждают, что существует высокая степень достоверности взаимосвязи мутации с мужским бесплодием.
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Пилоты Формулы-1 уже устали от акций Льюиса Хэмилтона

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Путин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров

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СМИ сообщили о проверке экс-зама Бастрыкина по поводу возможной взятки

Как пишет «Коммерсант», ход заявлению дал лично глава СКР Александр Бастрыкин. В марте полковник Барышев оформил явку с повинной.
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Армия и оружие

Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море

Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express.
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Канье Уэст предложил пост вице-президента США рэперу Jay-Z

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Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев

О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
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Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления

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ФАС считает возможным отказаться от предельной стоимости техосмотра

"В этой связи ФАС России полагает возможным в перспективе проработать вопрос отказа от установления предельного размера платы за процедуру проведения технического осмотра в пользу "рыночного механизма", что в конечном счете будет способствовать улучшению качества предоставления услуг, росту числа операторов и удовлетворению потребительского спроса", - отметил собеседник агентства.
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Новый океан появится в Африке через пять миллионов лет

Кристофер Мур считает, что Эрта-Але проявляет характеристики срединно-океанического хребта, которым и окажется, по разным оценкам, через пять-десять миллионов лет.
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«Краснодар» объявил об уходе Станислава Крицюка

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Армия и оружие

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
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Убежищем для древней инопланетной жизни могут быть лавовые трубы

Когда-то в древности жизнь планеты, потерявшей свою атмосферу и воду на поверхности, могла в поисках последнего убежища переместиться в лавовые трубы.
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Медведев: Без ошибок арбитров «Спартак» был бы в зоне вылета

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Управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО», председатель Башкортостанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан.
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Советский/российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+ завоевания господства в воздухе. Су-30 предназначен для уничтожения воздушных целей днём и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам.
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