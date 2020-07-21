Коронавирус
РБКМинобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»
Семивеличенко уточнил, что этот универсальный двигатель можно будет установить на истребители Су-27, Су-30 и Су-35. «Есть такой заказ со стороны Минобороны, мы эту работу ведем», — отметил он.
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Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
В столице неизвестный зарезал 90-летнюю преподавательницу ВГИК Иду Щур.
Вести.Ru 04:25
Общество
Историк заявил об украинском происхождении богов
Lenta.ru 19:10
Экономика
Россиянам до 15 августа начислят новую выплату 15 тысяч рублей
Граждане России могут получить финансовую помощь от государства в размере 15 тыс. рублей.
Лезги газет 18:14
Политика
Интернет оценил законодательные инициативы врио Хабаровского края
Послужной список назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на посту депутата Государственной думы вызвал интерес у пользователей 20 июля.
ИА Красная Весна 15:57
Здоровье
На Урале коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли
Сегодня, 20 июля, в Свердловской области коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 04:02
Экономика
В Qiwi сообщили о возвращении денежных переводов к докризисным уровням
«В июне рынок денежных переводов восстановился после спада, вызванного пандемией, возвратившись к докризисным показателям», — сообщил руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров.
РБК 18:55
Культура
Вручение театральной премии «Золотая Маска» может пройти 30 октября
Агентство Москва 06:43
Экономика
Лукашенко пообещал решить текущие экономические проблемы в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решит текущие экономические трудности в стране, передает БелТА.
Газета.Ru 09:54
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Политика
Луганск предъявил Украине ультиматум
Кобцева заявила также, что Луганск предъявил ультиматум украинской стороне на последних переговорах в Минске.
Военное обозрение вчера в 08:57
Наука
Ген мужского бесплодия обнаружили ученые
Ученые утверждают, что существует высокая степень достоверности взаимосвязи мутации с мужским бесплодием.
МедиаПоток вчера в 13:25
Экономика
Путин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и предпринимателей.
МонаВиста 11:24
Общество
СМИ сообщили о проверке экс-зама Бастрыкина по поводу возможной взятки
Как пишет «Коммерсант», ход заявлению дал лично глава СКР Александр Бастрыкин. В марте полковник Барышев оформил явку с повинной.
Компания 17:19
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А
"Ювентус" дома одержал победу над "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 17:48
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море
Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express.
Известия 13:40
Общество
Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев
О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
Культура
«Лента.ру» запустила сериал об отечественной музыке 90-х
ИА InterMedia 16:30
Экономика
ФАС считает возможным отказаться от предельной стоимости техосмотра
"В этой связи ФАС России полагает возможным в перспективе проработать вопрос отказа от установления предельного размера платы за процедуру проведения технического осмотра в пользу "рыночного механизма", что в конечном счете будет способствовать улучшению качества предоставления услуг, росту числа операторов и удовлетворению потребительского спроса", - отметил собеседник агентства.
РИА Новости 12:34
Наука
Новый океан появится в Африке через пять миллионов лет
Кристофер Мур считает, что Эрта-Але проявляет характеристики срединно-океанического хребта, которым и окажется, по разным оценкам, через пять-десять миллионов лет.
Naked Science 05:51
Общество
В России предложили устанавливать срок службы жилых домов
Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru 18:05
Футбол
«Краснодар» объявил об уходе Станислава Крицюка
Чемпионат 11:46
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС 16:43
Космос
Убежищем для древней инопланетной жизни могут быть лавовые трубы
Когда-то в древности жизнь планеты, потерявшей свою атмосферу и воду на поверхности, могла в поисках последнего убежища переместиться в лавовые трубы.
LentaChel.ru 18 июля в 11:20
Футбол
Медведев: Без ошибок арбитров «Спартак» был бы в зоне вылета
Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков.
Нева Спорт 12:55