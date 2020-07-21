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РБКРБКМинобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»

Семивеличенко уточнил, что этот универсальный двигатель можно будет установить на истребители Су-27, Су-30 и Су-35. «Есть такой заказ со стороны Минобороны, мы эту работу ведем», — отметил он.
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В России создадут универсальный двигатель для истребителей

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ОДК разрабатывает унифицированный двигатель для «Су»

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RT на русском17:38

Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»

РБК17:00
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Фургал заявил, что не держится за пост губернатора Хабаровского края

Фургал, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке, считает, что нынешняя ситуация является вопросом чести, «и жить с таким грузом обвинений нельзя ни губернатору, ни простому человеку».
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Общество

Экспертиза подтвердила подлинность останков Романовых

«Историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании и документов белогвардейского следствия, и достаточно многочисленных свидетельств участников убийства и затем сокрытия тел, подтверждает то, что останки, которые были найдены в Поросенковом логу в свое время, — все это действительно останки императорской семьи и приближенных»,— рассказал господин Пчелов.
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Представители России и Узбекистана обсудили возможность увеличения рейсов между странами и создания лоукостера для перевозки пассажиров и грузов, сообщается на сайте Минтранса РФ.
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В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima

Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.
ИА Красная Весна 15:15
Экономика

Fitch: пандемия привела к всплеску корпоративных дефолтов в мире

Если нынешние темпы будут сохраняться, по итогам 2020 года число корпоративных дефолтов может превысить рекорд 2009 года, который был установлен во время финансового кризиса.
Коммерсантъ 14:53
Наука

Ген мужского бесплодия обнаружили ученые

Ученые утверждают, что существует высокая степень достоверности взаимосвязи мутации с мужским бесплодием.
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Общество

Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа

Нововведения ждут российских водителей в августе этого года. С начала месяца появится новый штраф.
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

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Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru 09:55
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Финансы

Сбербанку спишут госкредит на 150 млрд рублей

В Сбербанке подтвердили, что 150 млрд рублей предполагается включить в основной капитал и сделать списываемыми.
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Наука

В РФ провели более 25 миллионов тестов на коронавирус

Как показали испытания, которые они проводили, даже небольшое количество его излучения способно всего за несколько секунд убить вирус.
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Происшествия

В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2

Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту возобновлены в 04:30 по местному времени в Улан-Удэ( 23.30 мск понедельника), сообщил ТАСС диспетчер регионального координационного центра поиска и спасания.
ТАСС 20:09
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Общество

Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ru 11:44
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Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19
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Политика

В инстаграме врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева появились сотни комментариев с критикой

В инстаграме депутата Госдумы Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края, появились сотни негативных комментариев.
Дождь 15:36
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Экономика

Путин подписал закон об отсрочке долгов для бизнеса и пенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет пострадавшим от пандемии коронавируса субъектам бизнеса и пенсионерам с просроченными кредитами оформить отсрочку платежей.
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Политика

Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию

Парламент Египта наделил в понедельник президента Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом направить войска в Ливию для защиты национальной безопасности государства.
ТАСС 12:50
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Культура

Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера

Вечнозеленый (в хорошем смысле) 55-летний канадский актер, режиссер, музыкант и продюсер Киану Ривз расширяет свой творческий горизонт до дебюта в качестве сценариста комиксов.
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Общество

В России заработала программа господдержки перевода машины на газ

В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
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Общество

В России предложили устанавливать срок службы жилых домов

Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru 18:05
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова.
BFM.ru 09:07
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Происшествия

СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове

Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
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Слух дня: Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Актер появится в камео во «Флэше»

Предполагается, что Бэтмен в исполнении Аффлека встретится во "Флэше" с пожилым Брюсом Уэйном, которого может сыграть Майкл Китон, звезда фильмов Тима Бёртона.
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Курс валют на вторник: как поведут себя доллар и евро

Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 21 июля.
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Футбол

Глушаков одобрил поступок Ещенко после матча с «Зенитом»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков одобрил поступок защитника «Спартака» Андрея Ещенко, который вышел в провокационной футболке после матча полуфинала Кубка России против «Зенита» (1:2).
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Многотысячные антиправительственные протесты проходят в Болгарии

Тысячи людей собрались у здания парламента в Софии с требованием отставки правительства.
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Актриса Дарья Мороз редко делится подробностями своей личной жизни, но лето и отдых с семьей все же заставили знаменитость открыться перед поклонниками.
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Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7

«Сегодняшняя резолюция ясно даёт понять, что сенат США будет против повторного принятия России, пока она не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и Соединённых Штатов», — цитирует проект РИА Новости.
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Управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО», председатель Башкортостанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан.
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Советский/российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+ завоевания господства в воздухе. Су-30 предназначен для уничтожения воздушных целей днём и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам.
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