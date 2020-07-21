Коронавирус
РБКМинобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»
Семивеличенко уточнил, что этот универсальный двигатель можно будет установить на истребители Су-27, Су-30 и Су-35. «Есть такой заказ со стороны Минобороны, мы эту работу ведем», — отметил он.
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Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 17:42
Политика
Фургал заявил, что не держится за пост губернатора Хабаровского края
Фургал, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке, считает, что нынешняя ситуация является вопросом чести, «и жить с таким грузом обвинений нельзя ни губернатору, ни простому человеку».
Evo-rus.com 10:01
Общество
Экспертиза подтвердила подлинность останков Романовых
«Историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании и документов белогвардейского следствия, и достаточно многочисленных свидетельств участников убийства и затем сокрытия тел, подтверждает то, что останки, которые были найдены в Поросенковом логу в свое время, — все это действительно останки императорской семьи и приближенных»,— рассказал господин Пчелов.
Коммерсантъ 16:57
Политика
Россия и Узбекистан могут совместно создать лоукостер
Представители России и Узбекистана обсудили возможность увеличения рейсов между странами и создания лоукостера для перевозки пассажиров и грузов, сообщается на сайте Минтранса РФ.
Коммерсантъ 13:32
Игры
В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima
Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.
ИА Красная Весна 15:15
Экономика
Fitch: пандемия привела к всплеску корпоративных дефолтов в мире
Если нынешние темпы будут сохраняться, по итогам 2020 года число корпоративных дефолтов может превысить рекорд 2009 года, который был установлен во время финансового кризиса.
Коммерсантъ 14:53
Наука
Ген мужского бесплодия обнаружили ученые
Ученые утверждают, что существует высокая степень достоверности взаимосвязи мутации с мужским бесплодием.
МедиаПоток вчера в 13:25
Общество
Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа
Нововведения ждут российских водителей в августе этого года. С начала месяца появится новый штраф.
iReactor 05:16
Общество
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru 09:55
Финансы
Сбербанку спишут госкредит на 150 млрд рублей
В Сбербанке подтвердили, что 150 млрд рублей предполагается включить в основной капитал и сделать списываемыми.
Общественная служба новостей 17:08
Наука
В РФ провели более 25 миллионов тестов на коронавирус
Как показали испытания, которые они проводили, даже небольшое количество его излучения способно всего за несколько секунд убить вирус.
Восток-Медиа 04:49
Происшествия
В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2
Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту возобновлены в 04:30 по местному времени в Улан-Удэ( 23.30 мск понедельника), сообщил ТАСС диспетчер регионального координационного центра поиска и спасания.
ТАСС 20:09
Общество
Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ru 11:44
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19
Политика
В инстаграме врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева появились сотни комментариев с критикой
В инстаграме депутата Госдумы Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края, появились сотни негативных комментариев.
Дождь 15:36
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке долгов для бизнеса и пенсионеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет пострадавшим от пандемии коронавируса субъектам бизнеса и пенсионерам с просроченными кредитами оформить отсрочку платежей.
Известия 10:12
Политика
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил в понедельник президента Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом направить войска в Ливию для защиты национальной безопасности государства.
ТАСС 12:50
Культура
Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера
Вечнозеленый (в хорошем смысле) 55-летний канадский актер, режиссер, музыкант и продюсер Киану Ривз расширяет свой творческий горизонт до дебюта в качестве сценариста комиксов.
Российская газета вчера в 09:52
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
Общество
В России предложили устанавливать срок службы жилых домов
Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru 18:05
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова.
BFM.ru 09:07
Происшествия
СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове
Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК 14:40
Кино
Слух дня: Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Актер появится в камео во «Флэше»
Предполагается, что Бэтмен в исполнении Аффлека встретится во "Флэше" с пожилым Брюсом Уэйном, которого может сыграть Майкл Китон, звезда фильмов Тима Бёртона.
КиноПоиск 10:08
Финансы
Курс валют на вторник: как поведут себя доллар и евро
Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 21 июля.
Sputnik Молдова 15:49
Футбол
Глушаков одобрил поступок Ещенко после матча с «Зенитом»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков одобрил поступок защитника «Спартака» Андрея Ещенко, который вышел в провокационной футболке после матча полуфинала Кубка России против «Зенита» (1:2).
Metaratings 11:01
Политика
Многотысячные антиправительственные протесты проходят в Болгарии
Тысячи людей собрались у здания парламента в Софии с требованием отставки правительства.
Газета.Ru 14:36
Шоу-бизнес
Дарья Мороз показала поклонникам редкое фото с сестрой
Актриса Дарья Мороз редко делится подробностями своей личной жизни, но лето и отдых с семьей все же заставили знаменитость открыться перед поклонниками.
Пятый канал 15:42
Политика
Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7
«Сегодняшняя резолюция ясно даёт понять, что сенат США будет против повторного принятия России, пока она не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и Соединённых Штатов», — цитирует проект РИА Новости.
RT на русском 18:51