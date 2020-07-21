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ВедомостиДля самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны
«ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК-УМПО») разработает универсальный двигатель для истребителей Сухого четвертого поколения.
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ОКБ имени А.Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения (входит в ОДК Ростеха) разрабатывает универсальный двигатель, который можно установить на истребители без доработки планера, сообщил журналистам управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко.РИА Новостивчера в 17:08
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