Коронавирус

ВедомостиВедомостиДля самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны

«ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК-УМПО») разработает универсальный двигатель для истребителей Сухого четвертого поколения.
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось

В России разрабатывают универсальный двигатель для истребителей

ОКБ имени А.Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения (входит в ОДК Ростеха) разрабатывает универсальный двигатель, который можно установить на истребители без доработки планера, сообщил журналистам управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко.
РИА Новостивчера в 17:08

Подробнее о событии

Для самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны

Ведомостивчера в 21:21

В России разрабатывают универсальный двигатель для истребителей

РИА Новостивчера в 17:08

В России создадут универсальный двигатель для самолетов марки «Су»

Известиявчера в 17:27

В России разрабатывают универсальный авиадвигатель

RT на русскомвчера в 17:38

ОДК работает над созданием универсального двигателя для самолетов марки «Су»

ТАССвчера в 17:05

ОДК разрабатывает унифицированный двигатель для «Су»

Коммерсантъвчера в 17:02

Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 00:38, Ашберн
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
3,8K
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
183
Политика

В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit

Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
19
Происшествия

Режим ЧС ввели в Первомайском районе Оренбуржья из-за лесного пожара

Известия вчера в 15:16
Общество

В Прикамье из-за ухудшения эпидситуации усилен масочный режим

Пермь, 20 июля 2020, 16:27 — REGNUM В Пермском крае усилен масочный режим.
REGNUM вчера в 09:27
105
Общество

Илон Маск впервые вошел в топ-5 богатейших людей мира по версии Forbes

В тройку богатейших людей мире вошли лидер компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в189 миллиардов долларов, глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 113, 8 миллиарда долларов и создатель Microsoft Билл Гейтс с его 113,4 миллиарда долларов.
ТК Звезда вчера в 22:03
6
Наука

Новый океан появится в Африке через пять миллионов лет

Кристофер Мур считает, что Эрта-Але проявляет характеристики срединно-океанического хребта, которым и окажется, по разным оценкам, через пять-десять миллионов лет.
Naked Science вчера в 05:51
580
Транспорт

Названа стоимость проезда по платной трассе М-12 Москва–Казань

Глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что стоимость проезда по трассе М-12 Москва–Казань составит около 1600 рублей.
Известия вчера в 23:58
1
Общество

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года

Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru вчера в 09:55
779
Политика

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК вчера в 08:34
546
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
292
Музыка

Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском вчера в 14:20
88
Финансы

Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро

Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти.
Интерфакс вчера в 13:06
79
Футбол

«Крылья Советов» останутся в РПЛ, «Химки» выступят в ФНЛ

Напомним, что «Химки» заняли второе место в прошлом сезоне ФНЛ, завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса и заработал право выступить в РПЛ, но клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы.
Евро-футбол.ру вчера в 12:47
Здоровье

Испанский диетолог назвал простой продукт, помогающий похудеть

ToDay News Ufa вчера в 10:12
11
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
2,8K
Наука

Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ

Вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу испытаний.
Lenta.ru вчера в 18:22
39
Общество

В США намерены судить направивших оружие на протестующих супругов

В США завели дело в отношении супружеской пары, которая направила оружие на протестующих против полицейского произвола и расовой дискриминации, сообщает Associated Press во вторник, 21 июля.
Известия вчера в 22:13
2
Общество

Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст

Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com вчера в 08:46
176
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
264
Экономика

В Казахстане предложили выплатить вместо пособия 10% пенсионных накоплений

Часть пенсионных накоплений предложил выплатить вместо пособия гражданам Казахстана глава Общественного совета Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Евгений Сейпульник.
ИА Красная Весна вчера в 08:58
Общество

Стивен Сигал прилетел в Бурятию

Голливудский актер Стивен Сигал прилетел в Бурятию, где планирует посетить буддийский центр.
Lenta.ru вчера в 22:08
4
Фигурное катание

Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит старт сезона в танцах на льду

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона-2020/21.
Спорт день за днем вчера в 14:44
Общество

Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа

В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24
26
Общество

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19.
Lenta.ru вчера в 20:20
67
Шоу-бизнес

Харламов объявил о разводе в центре Петербурга

Gazeta.SPb вчера в 19:27
Общество

В России заработала программа господдержки перевода машины на газ

В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК вчера в 01:31
87
Кино

Слух дня: Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Актер появится в камео во «Флэше»

Предполагается, что Бэтмен в исполнении Аффлека встретится во "Флэше" с пожилым Брюсом Уэйном, которого может сыграть Майкл Китон, звезда фильмов Тима Бёртона.
КиноПоиск вчера в 10:08
Экономика

В России ужесточили выдачу кредиток

Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
Lenta.ru 00:08
1
Кино

Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

Piter.tv вчера в 09:19
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Александрович Семивеличенко
Управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО», председатель Башкортостанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное