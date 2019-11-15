Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны заявило, что в российской армии нет мужеложства

Главное военно-политическое управление Минобороны РФ заявило, что в российской армии нет мужеложства, а все обещания военных "опустить" срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части 54160 в поселке Горный Забайкальского края, являются не более, чем оборотом речи, примененном в переносном значении.
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«В российской армии нет примеров мужеложества». Минобороны объяснило угрозу изнасилования Рамиля Шамсутдинова искаженным пониманием русского мата

Обратите внимание, что Шамсутдинов заявил об этом не сразу, потому что, скорее всего, правильно понял смысл сказанного командиром, а после встречи с адвокатом, конечно, это было им представлено как угроза сексуального насилия, что делает из убийцы защитника своей чести и достоинства.
Новая газета10:51

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Минобороны заявило, что в российской армии нет мужеложства

Газета.Ru15:09

«В российской армии нет примеров мужеложества». Минобороны объяснило угрозу изнасилования Рамиля Шамсутдинова искаженным пониманием русского мата

Новая газета10:51

В Минобороны заявили об отсутствии в российской армии «примеров мужеложества»

Говорит Москва12:56

В Минобороны ответили на сообщения, что сослуживцы угрожали Шамсутдинову изнасилованием

URA.Ru12:43

Минобороны заявило об отсутствии в армии «примеров мужеложства»

Lenta.ru12:31

В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии

РБК12:14

В Минобороны заявили об отсутствии мужеложства в российской армии

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