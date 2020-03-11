Происшествия
РБКМинобороны заявило о гибели российского военного в ДТП в Сирии
Как заявил агентству начальник полиции провинции Тартус, в результате погибли российский военнослужащий и двое сирийцев. По его словам, пострадали семь человек, в том числе двое российских военных. В феврале 2020 года МИД сообщил, что в Сирии погибли военные специалисты из России и Турции.
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Энергетика
Еще три страны объявили нефтяную войну России
Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.
Шоу-бизнес
Тимати показал фанатам руки без татуировок
Недавно Тимати опубликовал видео, на котором видны «чистые» руки звезды. Кажется, он свел все тату с шеи и от плеча до пальцев рук.
Спорт
Совладельцы «Спартака» Федун и Алекперов потеряли более $ 3 млрд
Совладельцы «Лукойла» и московского «Спартака» Вагит Алекперов и Леонид Федун потеряли более $ 3 млрд из-за падения нефтяных котировок и курса рубля, сообщает Forbes.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Здоровье
Медосмотры работников будут проводить по-новому
Изменены содержание заключения о медосмотре и количество его экземпляров, скорректирован порядок направления работников в центр профпатологии.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Кино
Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон
Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Футбол
Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
Гаджеты
LG объявила старт продаж 14 OLED-моделей
LG Electronics (LG) запускает в продажу линейку телевизоров 2020 года - 14 новых OLED-моделей, включая серию GX Gallery, модели 8K ZX и телевизоры 4K Ultra HD.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Технологии
Несправедливость устранена. Google Play почернел для всех смартфонов с Android
Flip the switch from ⚪ ➡️ ⚫ in your Play Store settings. pic.twitter.com/fR0W1WT6jd — Google Play (@GooglePlay) March 11, 2020 Осенью 2019 года тёмная тема стала доступна для Android 10, а теперь — для устройств с установленной Android 5.0 Lollipop и более новыми версиями ОС.
Музыка
Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг
Гаджеты
Смартфон Huawei P40 Pro получит новые возможности зума
Экономика
Путин переиграл Трампа, а Герману Грефу придется помучиться с Набиуллиной
Владимир Путин одним махом в один момент изменил сценарий развития всей мировой экономики как минимум на ближайшие несколько лет, приняв решение выйти из сделки ОПЕК+.
Общество
В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса
В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
Игры
Представлена новая запись игрового процесса тактики «Партизаны 1941»
Футбол
Чемпионат Испании могут приостановить из-за коронавируса
Ранее из-за эпидемии коронавируса в Италии был приостановлен розыгрыш Серии А. 31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о появлении пневмонии неизвестного типа в Ухане.
Космос
Россия и Китай построят лабораторию в космосе
Ученые России и Китая намерены создать космическую лабораторию в виде гигантского интерферометра для изучения гравитационных волн, сообщают "Известия".
Футбол
У защитника «Ювентуса» выявили коронавирус
Тест защитника футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани на китайский коронавирус 2019-nCoV дал положительный результат.
Политика
Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе
Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата", заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки в Конституции
Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.
Авто
Обновленная российская Hyundai Creta подорожала
Производитель позиционирует новую Hyundai Creta Би-2 в качестве машины для единомышленников и первопроходцев, ценителей путешествий и меломанов, которые делают выбор в пользу драйва, смелости и рок-музыки.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.