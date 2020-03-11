Как заявил агентству начальник полиции провинции Тартус, в результате погибли российский военнослужащий и двое сирийцев. По его словам, пострадали семь человек, в том числе двое российских военных. В феврале 2020 года МИД сообщил, что в Сирии погибли военные специалисты из России и Турции.

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