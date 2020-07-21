Коронавирус
ИзвестияМинобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова. Об этом во вторник, 21 июля, заявил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов в интервью aif.ru.
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с чего всё началось
Проверено временем Сергей Осипов, "АиФ": Руслан Хаджисмелович, с 18 июня на базе филиала Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко проводятся испытания вакцины против коронавируса.Аргументы и Факты00:00
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Общество
Беглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ
Петербургский вице-губернатор Евгений Елин должен «сделать все» и договориться с Роспотребнадзором, чтобы торговые центры и рестораны города могли открыться с понедельника, 27 июля.
РБК 07:04
Политика
Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова
Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого считают причастным к нарушениям прав человека.
Независимая газета вчера в 12:36
Происшествия
В МВД Украины назвали имя подозреваемого в захвате автобуса в Луцке
Заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко рассказал о личности мужчины, подозреваемого в захвате автобуса в Луцке.
RT на русском 07:40
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
Общество
Росгвардейцев обяжут представляться гражданам
Госдума приняла законопроект, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять им служебное удостоверение.
Lenta.ru 07:07
Политика
Песков объяснил выбор Путиным кандидатуры врио главы Хабаровского края
Москва, 21 июля 2020, 13:13 — REGNUM Принимая решение о назначении главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края президент РФ Владимир Путин учитывал его деловые качества и богатый политический опыт.
REGNUM 06:13
Гаджеты
Samsung представит 5 новых устройств 5 августа
Стоит ожидать, что в рамках официального мероприятия Galaxy Unpacked будут представлены смартфоны с гибкими экранами, наушники, а также планшеты и «умные» часы от Samsung.
Evo-rus.com 04:49
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
REGNUM вчера в 09:38
Футбол
21 июля Деспотович официально станет игроком «Рубина»
21 июля «Рубин» официально объявит о заключении соглашения с нападающим Джордже Деспотовичем.
Metaratings 06:22
Армия и оружие
Грушко прокомментировал учения НАТО Sea Breeze-2020 в Черном море
Напомним, в акватории Черного моря стартовали совместные морские учения Украины и стран НАТО «Sea Breeze-2020».
Военное дело 08:03
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Происшествия
В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование
Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:02
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» вошёл в состав ВМФ
«Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-морского флота», — цитирует РИА Новости Дыгало.
RT на русском 05:00
Общество
В США скончался армянский шансонье Борис Давидян
Любители шансона запомнили Боку по хиту Доля воровская. Перец-шансонье армянского происхождения Борис Давидян скончался на 72-м году жизни.
iReactor 05:57
Культура
Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000
Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.
Чемпионат 06:56
Политика
В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
Газета.Ru 06:07
Здоровье
123 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на вторник, 21 июля, за последние сутки еще у 123 человек на Дону подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:22
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Алексей Навальный на своем сайте сообщил о том, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) закрывается.
Вести.Ru вчера в 08:38
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Общество
Югра переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
Ханты-Мансийск, 21 июля 2020, 13:28 — REGNUM Югра с 22 июля переходит к первому этапу снятия ограничений по коронавирусной инфекции, действующие в регионе.
REGNUM 06:28
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Lenta.ru 06:51
Футбол
«Динамо» может купить Фомина у «Уфы» за 4,5 млн евро
«Динамо» может купить Фомина за 3,5-4,5 млн евро. 23-летний хавбек провел в составе «Уфы» в нынешнем сезоне РПЛ 27 игр.
ProstoProSport 05:36
Энергетика
«Газпром нефть» и Shell совместно займутся разработкой месторождений
Москва, 21 июля 2020, 11:09 — REGNUM Соглашение о создании совместного предприятия по разработке месторождения на полуострове Гыдан подписали представители компании «Газпром нефть» и концерна Shell, сообщили в пресс-службе российской компании.
REGNUM 04:09