Коронавирус

ИзвестияИзвестияМинобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова. Об этом во вторник, 21 июля, заявил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов в интервью aif.ru.
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с чего всё началось

Противовирусная оборона. 1-й замминистра обороны Руслан Цаликов — о вакцине

Проверено временем Сергей Осипов, "АиФ": Руслан Хаджисмелович, с 18 июня на базе филиала Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко проводятся испытания вакцины против коронавируса.
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В Минобороны заявили о готовности вакцины от коронавируса

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Общество

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Происшествия

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Политика

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Общество

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Москва, 21 июля 2020, 13:13 — REGNUM Принимая решение о назначении главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края президент РФ Владимир Путин учитывал его деловые качества и богатый политический опыт.
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Samsung представит 5 новых устройств 5 августа

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Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

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Грушко прокомментировал учения НАТО Sea Breeze-2020 в Черном море

Напомним, в акватории Черного моря стартовали совместные морские учения Украины и стран НАТО «Sea Breeze-2020».
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Происшествия

В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование

Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
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Финансы

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Армия и оружие

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В США скончался армянский шансонье Борис Давидян

Любители шансона запомнили Боку по хиту Доля воровская. Перец-шансонье армянского происхождения Борис Давидян скончался на 72-м году жизни.
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123 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

По информации Роспотребнадзора на вторник, 21 июля, за последние сутки еще у 123 человек на Дону подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

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В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

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Югра переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19

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Руслан Хаджисмелович Цаликов
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель. Первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 24 декабря 2015 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Заслуженный экономист Российской Федерации.
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