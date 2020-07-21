Коронавирус
Общественная служба новостейВсе испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
У всех, кому ввели вакцину, выработались антитела к коронавирусу. Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала, что организм начинает вырабатывать максимальную защиту от вируса спустя три недели после применения вакцины.
Читать в источнике
Оценить61
с чего всё началось
Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину в Сеченовском университете, появляется он обычно уже через несколько дней после вакцинации, заявила РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.РИА Новостивчера в 20:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Иммунитет к COVID-19 выработался у всех тестировавших вакцину в Сеченовском университете
Московский Комсомолецвчера в 20:15
Сеченовский университет сообщил о выработке иммунитета к коронавирусу у всех добровольцев
Коммерсантъвчера в 20:48
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 00:40, Ашберн
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Общество
Деятельность Центрального рынка Иркутска признали неэффективной
По результатам заседания балансовой комиссии действующему руководству МУП «Центральный рынок» рекомендовано в десятидневный срок разработать план по устранению предъявленный замечаний.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 23:45
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Общество
Украинский ученый: Иисус, Яхве и Зевс были украинцами
РЕН ТВ вчера в 18:28
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
ТАСС вчера в 05:48
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
ТАСС вчера в 16:43
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК вчера в 03:03
Происшествия
В Чите 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой
Российская газета вчера в 10:34
Происшествия
В Москве жестоко убили 90-летнего доцента ВГИКа
На теле женщины обнаружили ранения шеи, груди, живота и правого бедра.
Комсомольская правда вчера в 04:31
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса
Первая российская вакцина от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, готова.
Lenta.ru 00:24
Политика
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Известия 00:20
Общество
В США намерены судить направивших оружие на протестующих супругов
В США завели дело в отношении супружеской пары, которая направила оружие на протестующих против полицейского произвола и расовой дискриминации, сообщает Associated Press во вторник, 21 июля.
Известия вчера в 22:13
Общество
Еще 4 выпускника из Абакана сдали ЕГЭ на 100 баллов
Послезавтра, 22 июля, станут известны результаты ЕГЭ по русскому языку тех выпускников, кто сдавал экзамен 7 июля.
Новая Хакасия.Online вчера в 01:01
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
Здоровье
Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь
Умеренное потребление шампанских вин (прежде всего, розовых и красных) замедляет процесс старения.
ToDay News Ufa вчера в 12:02
Происшествия
В городе Нижние Серги на Урале ввели режим ЧС из-за паводка
Из-за паводка, вызванного обильными осадками, на территории города Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС.
РБК вчера в 19:18
Экономика
Лукашенко поручил найти возможности для развития экономики Белоруссии
Президент Белоруссии обратил внимание, что поставил перед новым кабмином задачу не только не допустить падения национальной экономики в 2020 году, но и найти возможности для движения вперед.
ТАСС вчера в 07:45
Футбол
Актёр Назаров написал стихотворение про «Зенит» после матча со «Спартаком»
RT на русском вчера в 09:35
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском вчера в 06:57
Армия и оружие
Сирийским военным удалось захватить самый скрытный беспилотник в мире
Сирийским военным удалось совершить практически невозможное, захватив один из самых скрытных беспилотников в мире - Black Hornet 3, являющийся одним из самых миниатюрных тактических разведывательных беспилотников в мире.
Avia.pro вчера в 21:18
Происшествия
Пенсионер в Приморье ранил из охотничьего ружья соседку по участку
Полицейские задержали в селе Жариково Приморского края пенсионера, который выстрелил из охотничьего ружья в воздух и попал в голову соседки.
ТАСС 00:23
Общество
Названы территории Кузбасса, где выявили 62 новых случая коронавируса
В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области назвали территории Кузбасса, где за сутки выявлены новые случаи коронавируса.
Газета Кемерова 00:10
Общество
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru вчера в 09:55
Экономика
Названы последствия деноминации рубля для России
Новопрудский отметил, что население России и так уже с трудом пережило режим самоизоляции и падение доходов, так что денежная реформа оказалась бы просто губительной для граждан.
Evo-rus.com вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Харламов объявил о разводе в центре Петербурга
Gazeta.SPb вчера в 19:27
Фигурное катание
Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит старт сезона в танцах на льду
Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона-2020/21.
Спорт день за днем вчера в 14:44
Интернет
В ЕС проверят, как используются данные, собираемые умными колонками
В Еврокомиссии предполагают, что эти данные могут использоваться IT-гигантами для продвижения собственных товаров и услуг, формируя монопольный рынок.
REGNUM 19 июля в 04:52
Экономика
В России ужесточили выдачу кредиток
Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
Lenta.ru 00:08