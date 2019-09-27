Армия и оружие
ИзвестияМинобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников
Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
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Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Армия и оружие
Как США могут перехватить ракеты «Циркон»
Российская гиперзвуковая крылатая ракета (ГЗРК) "Циркон" сможет летать со скоростью свыше 6000 миль в час, а ее испытания завершатся уже в следующем году, пишет Popular Mechanics.
Газета.Ru 11:21
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Политика
Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела РФ
Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель DW Кристоф Юмпельт, комментируя выводы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела, Совет по телевещанию пришел к выводу, что репортажи DW из России «не вызывают возражений».
Коммерсантъ 11:38
Общество
МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета 11:23
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.
РБК 08:06
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Автоспорт
Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.
RT на русском 04:40
Происшествия
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
РИА Новости 10:10
Политика
МИД РФ предложил лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Министерство иностранных дел России предложило проводить заседания Первого комитета Генассамблеи ООН не на территории США.
Вечерняя Москва вчера в 23:07
Энергетика
«Газпром нефть» исследует превращение газа в алмазы
Научно-технический центр "Газпром нефти" заказал исследование процесса превращения газа в твердый продукт, а именно в синтетические алмазы.
Фонтанка.Ру 09:32
Космос
Индийский луноход «Чандрайаан-2» совершил «жесткую посадку» — НАСА
Индийский луноход, с которым был потерян контакт за несколько минут до того, как он должен был приземлиться на лунную поверхность в начале сентября, совершил «жесткую посадку».
REGNUM 04:33
Авто
Представили обновлённый пикап Nissan Titan
Японская компания Nissan представила на Техасской ярмарке обновленный пикап Nissan Titan.
Автоновости дня 02:09
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Авто
Автомобили УАЗ научатся заводиться со смартфона
Специалисты Ульяновского предприятия приступили к тестированию автомобилей с технологией Connected Car.
SpeedMe вчера в 05:47
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Политика
Эрдоган заявил Трампу о желании купить у США ЗРК Patriot
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил лидеру США Дональду Трампу закупить американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вместе с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.
Известия 00:36
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Происшествия
Задержана подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области
Задержана 23-летняя Виктория Айметдинова, подозреваемая в убийстве пятимесячного ребёнка, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное УМВД России.
RT на русском 25 сентября в 08:30
Армия и оружие
Минобороны РФ заказало разработку лазерного полигона
Военное дело 05:31
Экономика
Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.
Коммерсантъ 04:15
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Происшествия
На Дону возбудили дело после ампутации руки ребенка из-за перелома
По данным следствия, в августе 2019 года 11-летний мальчик во время игры в мяч оступился и упал на правую руку, в результате чего получил открытый перелом костей правого предплечья со смещением отломков.
Российская газета 07:31
Общество
С 1 октября будет запрещено курить на балконах
13.35\Москва\Tochka Zрения\ С 1 октября вступают в силу уже принятые правительством РФ новые правила противопожарной безопасности.
Tochka Zрения вчера в 06:35
Происшествия
Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии
Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появилась в ряде СМИ.
REGNUM 08:41
Происшествия
Массовые убийства в школе активно продвигали в Крыму
Силовики после массового убийства в керченской школе обнаружили только в Крыму 1,5 тысячи юзеров, продвигавших в Сети идею подобных «шутингов».
News.ru 10:41
Политика
Трамп отказался отменять санкции против Ирана ради начала переговоров
Предложение властей Ирана отменить все санкции для начала диалога Вашингтона и Тегерана было встречено отказом, заявил 27 сентября президент США Дональд Трамп.
REGNUM 10:43
Гаджеты
Core i9-9900KS обойдется покупателям дороже, чем Core i9-9900K
Ранее сообщалось, что новый процессор обойдется покупателям в 500-600 долларов, однако указанная стоимость – рекомендованная цена Core i9-9900K, поэтому вряд ли информация достоверная.
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