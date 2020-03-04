Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

По словам генерал-майора, за время действия сочинских соглашений между Россией и Турцией о создании зоны деэскалации Идлиб все официальные запросы Москвы в ООН и западные страны остались без ответа.
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с чего всё началось

Минобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новостивчера в 23:33

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Минобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

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ТАССвчера в 23:03

Страсти по М-5: в Минобороны осудили реакцию Запада на освобождение трассы в Сирии от террористов

ТК Звездавчера в 23:03
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Напомним, на заводе Volkswagen Group Rus, который расположен в технопарке "Грабцево" в Калуге, выпускают автомобили Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также бензиновые двигатели 1.6 MPI серии EA211.
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Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
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Патрушев заверил в поддержке отраслей сельского хозяйства Дагестана

Руководитель республики Владимир Васильев сегодня принял участие в совещании в режиме ВКС под руководством главы мислельхозпрода РФ Дмитрия Патрушева.
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Армия и оружие

Первый женский экипаж патрульного катера появился на флоте

На Черноморском флоте появился первый женский экспериментальный экипаж патрульного катера типа "Раптор", сообщили в Минобороны.
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Недавно и вовсе появилось очень красноречивое доказательство - Катя Варнава вышла на сцену в обтягивающей одежде, и её явно подросший живот такой образ только подчеркивал.
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По запаху тела ребенка мать может определить стадию его развития

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Международную встречу разработчиков в штаб-квартире Google в Калифорнии отменили по причине коронавируса.
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В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
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СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве

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Официальный курс евро на среду вырос на 52 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,07 копейки - до 73,9385 рубля, курс доллара увеличился на 11,63 копейки - до 66,4437 рубля, следует из данных Банка России.
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Физики выяснили, как формируется турбулентность

Американские и французские ученые определили особенности механизма развития турбулентности.
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МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

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Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
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Определен календарь игр сборной России в Лиге наций

Стал известен календарь матчей сборной России в Лиге наций.
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