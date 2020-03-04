Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
По словам генерал-майора, за время действия сочинских соглашений между Россией и Турцией о создании зоны деэскалации Идлиб все официальные запросы Москвы в ООН и западные страны остались без ответа.
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с чего всё началось
Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.РИА Новостивчера в 23:33
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Жёсткое заявление Москвы: Анкара нарушает международное право в Сирии
Московский Комсомолец Турция03:22
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Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
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Пять детей в подмосковном детском саду отравились оставленным без присмотра ядом для крыс, после оказания медпомощи их отпустили домой, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.
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В Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса
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Шоу-бизнес
Кристине Асмус придется есть 18 раз в день для новой роли
Детали проекта Асмус не раскрыла, только рассказала, что питаться будет максимально часто и плотно, а точнее 18 раз в день.
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Авто
Volkswagen сокращает производство Skoda Rapid в России
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Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
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Экономика
Патрушев заверил в поддержке отраслей сельского хозяйства Дагестана
Руководитель республики Владимир Васильев сегодня принял участие в совещании в режиме ВКС под руководством главы мислельхозпрода РФ Дмитрия Патрушева.
Армия и оружие
Первый женский экипаж патрульного катера появился на флоте
На Черноморском флоте появился первый женский экспериментальный экипаж патрульного катера типа "Раптор", сообщили в Минобороны.
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава уже не может скрывать округлившийся живот
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Армия и оружие
Нидерланды планировали отправить армию на Украину после крушения MH17
Рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на Востоке Украины 17 июля 2014 года.
Политика
МИД России не исключает размещения космического оружия США
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре директор американского Агентства по противоракетной обороне вице-адмирала Джон Хилл заявил, что США планирует создать систему космических датчиков для обнаружения пусков гиперзвуковых и баллистических ракет.
Армия и оружие
В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам
Наука
По запаху тела ребенка мать может определить стадию его развития
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Происшествия
В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо
В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Кино
Фанаты отреагировали на возможное участие Генри Кавилла в Marvel
Технологии
Ежегодную конференцию разработчиков Google отменили из-за коронавируса
Международную встречу разработчиков в штаб-квартире Google в Калифорнии отменили по причине коронавируса.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Происшествия
СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос на 52 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,07 копейки - до 73,9385 рубля, курс доллара увеличился на 11,63 копейки - до 66,4437 рубля, следует из данных Банка России.
Наука
Физики выяснили, как формируется турбулентность
Американские и французские ученые определили особенности механизма развития турбулентности.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Футбол
Определен календарь игр сборной России в Лиге наций
Стал известен календарь матчей сборной России в Лиге наций.
Космос
Астрономы сфотографировали мини-Луну
Астроном Григорий Федорец, который вел наблюдение за спутником из обсерватории Джемини, сказал, что 2020 CD3 может быть как естественным спутником, так и космическим мусором, например отработавшей ракетой.