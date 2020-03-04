Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Жёсткое заявление Москвы: Анкара нарушает международное право в Сирии

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Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
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В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
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