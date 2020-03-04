Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Политика Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.

Политика Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар» Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Общество Радаев объявил выговоры Наумову и Седовой Сегодня, 4 марта, губернатор Валерий Радаев объявил выговоры зампреду Сергею Наумову и главе минобраза Ирине Седовой за срыв аукционов по строительству школы в микрорайоне «Авиатор».

Политика Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника» Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает в праймериз по итогам «Супервторника».

Политика «Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2» Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».

Общество Маркировка обуви стала обязательной Продавцы обуви обязаны маркировать товар. Нововведения начали действовать с 1 марта.

Общество РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.

Политика Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Космос Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру Анализируя снимки, полученные в 2011 году аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, ученые обнаружили необычное отверстие в поверхности Марса.

Общество Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию «Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.