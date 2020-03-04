Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Жёсткое заявление Москвы: Анкара нарушает международное право в Сирии
Московский Комсомолец Турция03:22
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