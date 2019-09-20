Калининградская область хорошо защищена от возможных атак, а пилотам НАТО, которые приближались к границам России, хорошо известны возможности российской противовоздушной обороны. Об этом заявило Минобороны России, передает «РИА Новости».

Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США

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