Армия и оружие
РБКМинобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США
Калининградская область хорошо защищена от возможных атак, а пилотам НАТО, которые приближались к границам России, хорошо известны возможности российской противовоздушной обороны. Об этом заявило Минобороны России, передает «РИА Новости».
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Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
RT на русском 17:40
Политика
В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:19
Политика
Трамп призывал Зеленского помочь с расследованием против Байдена — WSJ
Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал украинского лидера помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена.
REGNUM 17:56
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Происшествия
Актер Павел Устинов вышел из СИЗО
Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК 10:35
Кино
Шварценеггер продемонстрировал Сталлоне свой нож
Шварценеггер снял видеоролик, держа в руках подставку с ножом, который был подписан Сталлоне для благотворительного аукциона.
iReactor вчера в 15:22
Происшествия
Против якутского шамана возбудили уголовное дело об экстремизме
Говорит Москва 08:15
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Театры
Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра
Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Рифей-Пермь 07:37
Экономика
Как Китай выгоняет Россию с Кавказа
Опрошенные «Газетой.ру» аналитики заявили, что значение Китая как торгового партнера и источника инвестиций в Центральной Азии и на Кавказе заметно возросло, сделав эти регионы ареной для борьбы за влияние между Москвой и Пекином.
Рамблер 03:53
Армия и оружие
Трамп одобрил отправку дополнительных военнослужащих на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию, заявил министр обороны США Марк Эспер.
РИА Новости 18:44
Киберспорт
В демоверсии Code Vein появился новый уровень
Cure your thirst on 27 September: https://t.co/BuVfrywlTY pic.twitter.com/lYXyYoHj0C — Code Vein (@CodeVeinGame) September 19, 2019 Новый патч 1.1 открывает в демоверсии Code Vein целый уровень, The Town of Sacrifice.
Игромания.ру 09:46
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-Медиа»
Победительница 6-го сезона шоу «Холостяк» с Егором Кридом Дарья Клюкина сегодня, 19 сентября, вышла замуж.
Блокнот.ру вчера в 11:50
Футбол
Клопп: «Челси» напоминает мне мою «Боруссию»
Чемпионат 10:45
Культура
Микки Рурк попросил быть похороненным на Украине
Известный американский актер высказал желание обрести последний покой в украинском селе Загорцы.
Gazeta.SPb 17:10
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 14:46
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»
Киев на заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины сорвал выполнение договоренностей советников глав стран «нормандской четверки».
Известия 18 сентября в 11:56
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Футбол
Кариус допустил результативную ошибку в матче со «Слованом»
Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус стал виновником первого гола «Слована» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Бомбардир.ру вчера в 18:55
Баскетбол
Сборная России стартовала на Кубке мира по регби с поражения от Японии
Регбисты сборной России с поражения начали выступления на Кубке мира, проходящем в Японии.
News.ru 08:45
Авто
Toyota выпустила кабриолет для императора
Эксклюзивно для императора Японии был построен кабриолет на базе Toyota Century.
Somanyhorses вчера в 12:46
Авто
Количество авто такси в регионах могут ограничить
Количество автомобилей такси, подключенных к одному агрегатору, могут ограничить в каждом регионе РФ.
Автоновости дня 18 сентября в 23:51
Гаджеты
Марка Apple опустилась с 11 на 24 место в рейтинге брендов в Китае
В последние годы Apple прилагает значительные усилия, стараясь увеличить продажи своей продукции в Китае, который стал крупнейшим рынком смартфонов.
iXBT.com 03:04
Политика
РЖД могут прекратить обслуживание железных дорог Армении
Ранее в интервью RTVI замминистра транспорта России Владимир Токарев заявил, что российская сторона начала «серьезную проработку вопроса» о досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении.
Rambler News Service 15:21
Единоборства
Президент UFC допустил возможность боя Хабиба с Сен-Пьером
Надеюсь, в этот раз переговоры завершатся успешно. Бой Хабиба с Сен-Пьером тоже реален. Посмотрим, как все сложится с Тони.
ProstoProSport 18:30
Футбол
France Football учредил награду имени Льва Яшина
Интерфакс-Спорт вчера в 06:51