Армия и оружие
РБКМинобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США
Калининградская область хорошо защищена от возможных атак, а пилотам НАТО, которые приближались к границам России, хорошо известны возможности российской противовоздушной обороны. Об этом заявило Минобороны России, передает «РИА Новости».
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Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Политика
Владимир Путин выступил на Форуме оружейников в Ижевске
Президент России 19 сентября выступил с восьмиминутной речью на Форуме оружейников в Ижевске.
Деловой квадрат вчера в 11:23
Футбол
Александр Кокорин проходит медосмотр в «Зените»
Еженедельник Футбол вчера в 05:52
Политика
В Госдуме пообещали серьезные штрафы для Google и Facebook
По информации агентства, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела РФ пригласит на следующее заседание представителей компаний Google и Facebook, предоставивших, по мнению парламентариев, площадки для размещения призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве.
Известия 08:23
Политика
Разведка США была обеспокоена разговором Трампа с Зеленским
Жалоба сотрудника американской разведки на телефонные разговоры главы США Дональда Трампа могла быть вызвана его общением с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил адвокат президента Рудольф Джулиани, пишет ТАСС.
Газета.Ru 08:34
Единоборства
Муслим Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира по боксу
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге.
Sports.ru 08:03
Происшествия
Сергею «Пауку» Троицкому стало плохо возле суда
У фронтмена металлического трэш-шапито "Коррозия металла", музыканта, автора песен, писателя и общественного деятеля Сергея "Паука" Троицкого случился приступ перед судом.
Российская газета 07:47
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Политика
МИД Украины заявил о «распаде санкционного механизма» против России
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде» сообщил о «деградации» санкционного режима в отношении России.
РБК 07:12
Политика
Украина допустила возможность закупки газа в России
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России.
Газета.Ru 07:01
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro 04:57
Общество
Две трети россиян предпочитают не связываться с кредитами
Каждый третий участник опроса заявил, что имеет либо банковский, либо потребительский кредит, оформленный на собственное имя.
Взгляд-инфо 07:26
Политика
Алексей Текслер стал губернатором Челябинской области
На сцене Академического театра драмы имени Наума Орлова Алексей Текслер, победивший на прошедших 8 сентября выборах, принес губернаторскую присягу, после чего председатель Законодательного собрания региона Владимир Мякуш надел на Алексея Текслера нагрудный знак губернатора.
Европейско-Азиатские новости 02:35
Армия и оружие
В Кремле ответили на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
Сайт kp.ru писал, что американский генерал сообщил о разработке плана по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининградской области.
Комсомольская правда 07:22
Политика
В Кремле заявили о непричастности к задержанию шамана
Кремль не имеет никакого отношения к задержанию шамана, который отправился пешком в Москву из Якутии, чтобы провести обряд.
РБК 07:24
Происшествия
Открывшему стрельбу по полицейским в метро предъявили обвинение
Пресненский суд Москвы предъявил полицейскому Алексею Смирнову, расстрелявшему двух своих коллег в московском метро, обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
РБК 08:37
Происшествия
Суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде
RT на русском 06:08
Общество
Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму
Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.
Интерфакс 04:57
Политика
В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»
Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM 07:22
Общество
«Ъ»: в России могут изменить порядок взыскания долгов с граждан
Минюст России и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают сделать обязательным досудебный порядок взыскания долгов с граждан.
Газета.Ru вчера в 04:42
Происшествия
Назван размер страховой выплаты за посадку самолета на кукурузное поле
Rambler News Service 07:47
Гаджеты
Представлен смартфон Huawei Mate 30 Pro
Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro пришел на смену Mate 20 Pro и занял в «иерархии» место на ступеньку выше P30 Pro.
Naked Science 07:17
Экономика
Суд на Украине поддержал запрет на продажу акций Проминвестбанка
Верховный суд Украины поддержал необходимость сохранения обеспечительной меры в отношении акций дочернего банка ВЭБ.
REGNUM 06:19
Политика
В Кремле оценили планы Минска упростить визовый режим с ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о подписании соглашения Белоруссии и Евросоюза об упрощении выдачи виз является внутренним делом Минска.
RT на русском 07:24
Футбол
Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения
Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.
Чемпионат 06:23
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
РИА Новости вчера в 18:31
Происшествия
В Кремле не знают о приговоре сектантам в Саратове
Представителя Кремля просили дать комментарий о тюремных сроках для шести адептов секты.
REGNUM 08:17