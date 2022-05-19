Киевский режим планирует организовать провокацию с применением "блуждающих минометов" в Сумской области, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев обратил внимание, что, в отличие от вооруженных формирований Украины, россияне неукоснительно соблюдают все нормы международного гуманитарного права, не наносят ударов по гражданским объектам и гуманно относятся к мирным жителям.
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