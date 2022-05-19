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Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации с обстрелом российской территории

Киевский режим планирует организовать провокацию с применением "блуждающих минометов" в Сумской области, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
РИА Новости
Также русским военным стало известно, что укронацисты оборудованы огневые позиции, в том числе и снайперские точки в Бахмуте (Артемовске) ДНР на верхних этажах жилых домов.
Царьград
Мизинцев обратил внимание, что, в отличие от вооруженных формирований Украины, россияне неукоснительно соблюдают все нормы международного гуманитарного права, не наносят ударов по гражданским объектам и гуманно относятся к мирным жителям.
РИА Новости
Переодетые в форму российских военнослужащих боевики собираются расстрелять на камеру мирных украинских граждан.
ТК Звезда

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