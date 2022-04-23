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Минобороны заявило о выведении ВКС из строя терминала с вооружением на аэродроме у Одессы

Воздушно-космические силы Российской Федерации вывели из строя логистический терминал в окрестностях Одессы, на котором находилась крупная партия вооружений для украинской армии.
РИА Новости
В районах Ильичевка и Краматорск уничтожены три склада вооружения, военной техники и боеприпасов.
Росбалт
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Потери националистов составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей.
Взгляд.ру
Всего в течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 79 военных объектов Украины.
Взгляд.ру

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Минобороны заявило о выведении ВКС из строя терминала с вооружением на аэродроме у Одессы
Известия22:20
Ход военной операции на Украине и в Донбассе на вечер 23 апреля. Потери ВСУ
Глас Народавчера в 12:58
Минобороны сообщило об ударах по военному аэродрому в Одессе
РБКвчера в 13:19
Минобороны РФ сообщило об ударах по военному аэродрому под Одессой
Интерфаксвчера в 12:48
Минобороны РФ сообщило об уничтожении логистического терминала у Одессы
ТАССвчера в 12:42
МО РФ: в районе Одессы уничтожен терминал с поступившим из США и ЕС оружием
ТК Звездавчера в 12:41
Минобороны заявило о выведении ВКС из строя терминала с вооружением на аэродроме у Одессы
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