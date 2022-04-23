РИА НовостиМинобороны заявило о выведении ВКС из строя терминала с вооружением на аэродроме у ОдессыВоздушно-космические силы Российской Федерации вывели из строя логистический терминал в окрестностях Одессы, на котором находилась крупная партия вооружений для украинской армии.РИА НовостиВ районах Ильичевка и Краматорск уничтожены три склада вооружения, военной техники и боеприпасов.РосбалтДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентПотери националистов составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей.Взгляд.руВсего в течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 79 военных объектов Украины.Взгляд.руЧитать далееСвернутьРБКРБКSmotrim.ruМоя Москва.онлайнТВ ЦентрМой БрянскНТВТК ЗвездаПятый каналЦентральная Служба НовостейВоенное делоРЕН ТВРидусГлас НародаИА Красная ВеснаРоссийская газетаЦентральная Служба НовостейАпралФАНСтупинская панорамаЯмал-МедиаПолитРоссияRT на русскомГазета.RuКомсомольская правдаНовостной фронтПетербургский дневникRB НовостиOrenburg.mediaПодробнее о событииМинобороны заявило о выведении ВКС из строя терминала с вооружением на аэродроме у ОдессыИзвестия22:20Ход военной операции на Украине и в Донбассе на вечер 23 апреля. Потери ВСУГлас Народавчера в 12:58Минобороны сообщило об ударах по военному аэродрому в ОдессеРБКвчера в 13:19Минобороны РФ сообщило об ударах по военному аэродрому под ОдессойИнтерфаксвчера в 12:48Минобороны РФ сообщило об уничтожении логистического терминала у ОдессыТАССвчера в 12:42МО РФ: в районе Одессы уничтожен терминал с поступившим из США и ЕС оружиемТК Звездавчера в 12:41Минобороны заявило о выведении ВКС из строя терминала с вооружением на аэродроме у ОдессыРИА Новости19:11Показать ещёОценить4,5KПоделиться