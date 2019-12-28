Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны ждет информационную атаку против армии

Российских журналистов Цаликов призвал стать союзниками Минобороны в отражении этой информационной атаки.
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с чего всё началось

Прорывные технологии на всех направлениях

На состоявшемся в минувший вторник расширенном заседании Коллегии Минобороны России с участием Президента России – Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина подводили итоги года.
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Минобороны ждет информационную атаку против армии

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Руслан Хаджисмелович Цаликов
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель. Первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 24 декабря 2015 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Заслуженный экономист Российской Федерации.
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