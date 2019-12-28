Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны ждет информационную атаку против армии
Российских журналистов Цаликов призвал стать союзниками Минобороны в отражении этой информационной атаки.
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с чего всё началось
На состоявшемся в минувший вторник расширенном заседании Коллегии Минобороны России с участием Президента России – Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина подводили итоги года.Красная звезда16:03
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Политика
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Госдеп США разъяснил, что компании — подрядчики "Северного потока — 2" могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года.
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Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс с так называемыми открытыми региональными списками, сообщается на сайте Верховной Рады.
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На шельфе Сахалина. Газпром нефть провела сейсморазведку с использованием отечественных донных станций КРАБ
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Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила слухи о разводе с Иваном Телегиным
В 2016 году популярная певица Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина. 21 января 2017 года у пары родилась дочка Таисия.
Транспорт
Улицы в центре Москвы перекроют на девять дней
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Армия и оружие
В Индийском океане стартовали учения России, Ирана и Китая
По сообщению РИА Новости со ссылкой на ВМС армии Ирана, в пятницу в северной части Индийского океана и в Оманском заливе начались совместные учения военно-морских сил Ирана, России и Китая.
Шоу-бизнес
Песков признался, что дома отстаивает права младшей дочери Нади
Религия
РПЦ внесла изменения в правила крещения детей и взрослых
Синод Русской православной церкви изменил правила крещения детей, которые названы в честь святых любых поместных церквей мира, а также взрослых.
Фигурное катание
Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России
Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе
Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Общество
Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме
Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
Происшествия
Число жертв крушения самолета в Казахстане увеличилось до 15
В результате авиакатастрофы погибли 15 пассажиров. 14 человек скончались на месте, еще один – в больнице.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон и Брэд Питт окончательно помирились
Бывшие супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт окончательно помирились.
Спорт
РУСАДА направило в WADA уведомление о несогласии с санкциями
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Авто
Появилось возможное изображение новой машины Формулы-1 «Феррари»
В социальных сетях появилось возможное изображение нового гоночного болида Формулы-1 «Феррари».
Политика
США предлагают ввести миротворцев ООН в Донбасс
Международная группа миротворцев в Донбассе позволит урегулировать конфликт и вернуть регион под контроль Киева, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан обдумывает, как нужно отреагировать на позицию МИД России по поводу введения в Польше Дня памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.
Политика
Глава МИД Украины заявил об отказе ФРГ в предоставлении военной помощи
Власти Германии отказали Украине в предоставлении военной помощи.
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Амбри Пиотте» в матче Кубка Шпенглера
Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" уступили швейцарскому клубу "Амбри Пиотта" в стартовом матче Кубка Шпенглера.
Авто
Chery в 2020 году представит в России несколько новинок
Гаджеты
Дизайн iPad Pro 2020 полностью раскрыт
Apple представит две модели iPad Pro: c 11-дюймовым и 12,9-дюймовым дисплеями.