Коронавирус
ИнтерфаксМинобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выпустил для российских вузов рекомендации об организации дистанционного обучения с 16 марта на фоне распространения коронавируса. В частности, вузам предлагается использовать дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.
Читать в источнике
Оценить95
с чего всё началось
Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса начиная с 16 марта 2020 года, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобрнауки.ТАСС12:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 14:08, Ашберн
Происшествия
Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке
Общество
Из-за коронавируса в России вырос спрос на крупы и консервы
Российские сети супермаркетов и сервисы доставки продуктов заметили увеличение спроса на товары длительного хранения, в том числе на крупы, макаронные изделия и консервы.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Армия и оружие
Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии
Авто
В Чили нашли редкий советский микроавтобус
В Чили обнаружили редчайшую модель советского микроавтобуса РАФ-977 первой серии выпуска, сообщает РИА «Новости».
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли более 300 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 368, всего с начала вспышки умерли 1809 человек.
Футбол
Ростов — Локомотив 1:3
Московский «Локомотив» на выезде взял верх над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
В Китае может возникнуть вторая волна коронавируса, заявили в США
В Китае может начаться вторая волна коронавируса по мере того, как страна отменит карантин, считает глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи.
Авто
Новый кроссовер Honda Breeze стал популярнее Mitsubishi Outlander
Компания Honda объявила старт продаж нового кроссовера Honda Breeze в конце ноября прошлого года.
Происшествия
В Москве на улице обстреляли девушек
Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Десной» в матче чемпионата Украины
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Футбол
Названы имена заболевших коронавирусом игроков в «Валенсии»
Ранее «Валенсия» сообщила, что пять членов команды включая игроков и тренеров подхватили коронавирус.
Хоккей
Илья Самсонов: «Понимаю практически все, но что-то сказать тяжело»
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов в интервью «СЭ» рассказал о приколах в команде, конкуренции с Холтби и адаптации в НХЛ.
Наука
В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории
Американские палеонтологи обнаружили внутри кусочка янтаря из Бирмы череп миниатюрного птицеподобного динозавра, размер которого сопоставим с колибри.
Футбол
Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы
Португальский футболист Криштиану Роналду переоборудует собственные отели в больницы для борьбы с распространением коронавируса.
Космос
В России появится новый космический корабль
В России появится новый космический корабль на базе проекта «Орел», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Общество
В Подмосковье у гражданина Венесуэлы выявили коронавирус
В Подмосковье выявили коронавирус у гражданина Венесуэлы, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в инстаграме.
Авто
Названы модели авто, которые подорожают в России
В апреле стоимость новых "легковушек" в РФ повысится на 5%. Причем к концу года цены на машины увеличатся на 10-15%.
Политика
Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме
Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
Происшествия
Под Петербургом загорелся туристический автобус
В Ленинградской области загорелся туристический автобус.
Армия и оружие
На форум «Армия-2020» пригласили более 100 иностранных делегаций
Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий российского военного ведомства генерал-майор Андрей Гончаров рассказал, что на форум «Армия-2020» приглашено более 130 иностранных делегаций.
Общество
Гимназию в Москве закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус
Гимназия №1508 на востоке Москвы закроется на карантин с 16 марта из-за подозрения на коронавирус у одного из учеников.
Политика
Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными
Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
Здоровье
Петербургские врачи назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Ранее врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств.
Политика
Бени Ганц получит право сформировать правительство Израиля
Лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц будет первым пытаться сформировать правительство Израиля.
Единоборства
Оливейра победил Ли на UFC Fight Night 170
Бразильский боец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 победил американца Кевина Ли, применив удушающий прием.