Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМинобрнауки: Студенты российских вузов отправятся на каникулы

Студенты российских вузов уходят на каникулы. Они начнутся 28 марта, а завершатся пятого апреля. Соответствующий приказ уже подписал Валерий Фальков.
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Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля в целях профилактики коронавируса, сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на приказ главы ведомства.
ТАССвчера в 17:35

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Газета.Ruвчера в 17:49

Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

ТАССвчера в 17:35
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