Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля в целях профилактики коронавируса, сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на приказ главы ведомства.

с чего всё началось

Студенты российских вузов уходят на каникулы. Они начнутся 28 марта, а завершатся пятого апреля. Соответствующий приказ уже подписал Валерий Фальков.

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