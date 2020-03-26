Коронавирус
Lenta.ruСтудентов российских вузов отправят на каникулы
Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минобрнауки России. Соответствующее распоряжение дал глава ведомства Валерий Фальков в целях профилактики коронавируса.
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с чего всё началось
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля в целях профилактики коронавируса, сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на приказ главы ведомства.ТАССвчера в 17:35
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В США ребенок 16 часов провел с телом зараженной коронавирусом матери
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Ранее Китамура писала музыку для Dark Souls 2 и 3, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.
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«Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей, ставится под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны», – приводит РИА "Новости" выдержку из письма, адресованного правительству России.
Общество
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Экономика
Путин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в телеобращении объявил о мерах поддержки граждан, которые будут введены в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Происшествия
В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя
Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
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На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса
Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
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Скончалась известная актриса Инна Макарова.
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Политика
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Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
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России удаётся сдерживать массовое распространение коронавируса, но полностью заблокировать его проникновение в страну невозможно.
Общество
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Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
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В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство РФ вводит санкции в виде штрафов для тех физических и юридических лиц, кто, проявляя "редкое легкомыслие", откажется соблюдать правила карантина и другие правила, установленные в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Мэр Сочи призвал туристов не приезжать на курорт
«Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — написал мэр.
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Еще два случая коронавируса подтверждены в Псковской области
Еще два случая коронавируса подтверждены в Псковской области.
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Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».