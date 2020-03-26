Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСтудентов российских вузов отправят на каникулы

Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минобрнауки России. Соответствующее распоряжение дал глава ведомства Валерий Фальков в целях профилактики коронавируса.
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Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля в целях профилактики коронавируса, сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на приказ главы ведомства.
ТАССвчера в 17:35

Подробнее о событии

Дневник ректората вуза, или Десять дней после приказа министерства

РИА Новости02:00

Российских студентов отправят на каникулы до 5 апреля из-за коронавируса

РБКвчера в 19:49

Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

ТАССвчера в 17:35

Студентов российских вузов отправят на каникулы

Lenta.ruвчера в 18:22

Минобрнауки распорядилось отправить студентов на каникулы до 5 апреля

Коммерсантъвчера в 18:20

Студентов вузов России отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Газета.Ruвчера в 17:49

Студентов российских вузов отправят на каникулы до 5 апреля

RT на русскомвчера в 18:34
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Общество

В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Интерфакс 04:00
Политика

Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

Большая часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезными.
Lenta.ru 03:56
Общество

Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке

REGNUM 02:15
Армия и оружие

Российская военная колонна в Италии попала на видео

Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 10:54
Происшествия

В США ребенок 16 часов провел с телом зараженной коронавирусом матери

В американском штате Вирджиния ребенок 16 часов провел рядом с телом зараженной коронавирусом матери. Об этом сообщает телеканал WGXA.
Газета.Ru 01:59
Театры

Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за «некрасивой ситуации»

Издание сообщает, что художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков сообщил, что конфликта нет, а о прекращении сотрудничества Домогаров руководство театра не уведомлял.
REGNUM вчера в 02:45
Общество

Рестораны, кафе и столовые в Москве приостановят работу

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о приостановлении с 28 марта по 5 апреля работы ресторанов, кафе и столовых в связи коронавирусом, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 03:45
Общество

В Татарстане выявили три новых случая коронавируса

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Татарстане у вернувшихся из Швейцарии, Франции и Испании жителей республики, двое из них госпитализированы в Казани, один – в Набережных Челнах, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 04:32
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Авто

В России массово встают конвейеры автозаводов

Впервые в стране автозаводы массово останавливают работу.
Ladaonline вчера в 04:21
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС вчера в 02:02
Спорт

Композитор Bloodborne и Dark Souls 3 напишет музыку для Elden Ring

Ранее Китамура писала музыку для Dark Souls 2 и 3, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.
Городской портал Новый Нижний 03:00
Экономика

Торговые центры России предупредили о риске дефолта на триллион рублей

«Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей, ставится под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны», – приводит РИА "Новости" выдержку из письма, адресованного правительству России.
Городовой вчера в 01:12
Общество

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Экономика

Путин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в телеобращении объявил о мерах поддержки граждан, которые будут введены в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 09:35
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Известия 00:27
Гаджеты

До iOS 13.4 обновила Apple свои iPhone и iPad

Live24 вчера в 03:25
Политика

На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 01:57
Шоу-бизнес

Скончалась известная актриса Инна Макарова

Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Evo-rus.com 04:10
Происшествия

В Петербурге сын зарезал своих родителей

Российская газета 03:08
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Здоровье

Владимир Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

России удаётся сдерживать массовое распространение коронавируса, но полностью заблокировать его проникновение в страну невозможно.
Крым 24 вчера в 13:56
Общество

СКР создал группу по борьбе с фейками о коронавирусе

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился создать рабочую группу по выявлению в интернете ложной информации о распространении коронавируса в стране, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Интерфакс 04:18
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru 01:56
Политика

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство РФ вводит санкции в виде штрафов для тех физических и юридических лиц, кто, проявляя "редкое легкомыслие", откажется соблюдать правила карантина и другие правила, установленные в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 04:33
Общество

Мэр Сочи призвал туристов не приезжать на курорт

«Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — написал мэр.
REGNUM 02:54
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Здоровье

Еще два случая коронавируса подтверждены в Псковской области

Еще два случая коронавируса подтверждены в Псковской области.
Псковская Лента Новостей 04:26
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Дни24 01:52
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