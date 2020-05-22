Общество

Фонтанка.РуФонтанка.РуВ России вводят образовательные кредиты «на любую сумму» на 15 лет

Накануне президент России провел совещание по поводу российского образования. Владимир Путин призвал снизить ставку по образовательным кредитам до 3% и продлить срок их погашения.
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Валерий Фальков
То есть, проще говоря, образовательный кредит, только не в той вот старой редакции, позволю себе так сказать, а в новой редакции, когда это половина ставки рефинансирования Центрального банка России и, соответственно, срок 15 лет.
— Валерий Фальков, российский депутатРБК 06:07

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