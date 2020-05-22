То есть, проще говоря, образовательный кредит, только не в той вот старой редакции, позволю себе так сказать, а в новой редакции, когда это половина ставки рефинансирования Центрального банка России и, соответственно, срок 15 лет.

Накануне президент России провел совещание по поводу российского образования. Владимир Путин призвал снизить ставку по образовательным кредитам до 3% и продлить срок их погашения.

В России вводят образовательные кредиты «на любую сумму» на 15 лет

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