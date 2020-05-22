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Говорит МоскваМинобрнауки анонсировало выдачу образовательных кредитов на 15 лет
Допускается также увеличение числа бюджетных мест. Ранее Владимир Путин поручил кабмину проработать предложение Минобрнауки снизить ставку по образовательным кредитам с текущих почти 9% до 3%.
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То есть, проще говоря, образовательный кредит, только не в той вот старой редакции, позволю себе так сказать, а в новой редакции, когда это половина ставки рефинансирования Центрального банка России и, соответственно, срок 15 лет.
— Валерий Фальков, российский депутатРБК 06:07
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