Общество
ИзвестияМинобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года. Об этом в воскресенье, 17 мая, рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
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с чего всё началось
"Сейчас мы внимательно прорабатываем вопрос с тем, чтобы в тех случаях, в тех субъектах и вузах, где это необходимо, постараться, прорабатываем - я осторожно так скажу, решение не принято - выделить дополнительные бюджетные места", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".РИА Новости04:30
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Глава Минобрнауки рассказал, будет ли увеличено число бюджетных местах в вузах
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