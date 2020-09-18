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РБК
РБК

Минобрнауки изменило порядок приема студентов в вузы

Министерство науки и высшего образования России утвердило порядок приема на обучение по программам высшего образования. Об этом сообщается на сайте ведомства. Речь идет о направлениях по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.В источнике
С чего всё началось
«Основной акцент — на расширении возможностей вузов по проведению приёма на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы», — говорится в сообщении
.
RT на русскомвчера в 10:05
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Российская газета

Навели порядок

Российская газетавчера в 15:43
Газета.Ru

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

Газета.Ruвчера в 13:31
РИА Новости

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

РИА Новостивчера в 07:39
URA.Ru

В России изменились правила приема в вузы

URA.Ruвчера в 08:18
ТАСС

Минобрнауки утвердило новый порядок приема студентов в вузы в 2021-2022 учебном году

ТАССвчера в 07:26
Известия

Минобрнауки поменяло правила приема в вузы

Известиявчера в 10:48
Независимая газета

К наплыву абитуриентов-льготников вузы оказались не готовы

Независимая газета16 сентября в 10:45

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России
Газета.Ruвчера в 05:32
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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Пушков отреагировал на планы Польши арестовать российских диспетчеров

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на планы Варшавы арестовать российских диспетчеров, работавших в 2010 году в аэропорту Смоленска, когда в авиакатастрофе погиб бывший президент Польши Лех Качиньский.
Lenta.ru23:10

Расходы бюджета на выплату страховых пенсий снизятся

Расходы бюджета на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению сократятся в 2021 году на 2,5 миллиарда рублей, в 2022 году снова сократятся – на 8,3 миллиарда рублей, а в 2023 году – вырастут на 20,7 миллиарда рублей.
Вести.Ruвчера в 09:58
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Нейтрино может показать, насколько быстро запускаются радиовсплески

Новое исследование предполагает, что магнетары, сильно намагниченные звездные трупы, подобные изображенному здесь, могут быть источником двух разных космических загадок: быстрых радиовсплесков и нейтрино высоких энергий.
V-kosmose.comвчера в 23:54