Министерство науки и высшего образования России утвердило порядок приема на обучение по программам высшего образования. Об этом сообщается на сайте ведомства. Речь идет о направлениях по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

С чего всё началось «Основной акцент — на расширении возможностей вузов по проведению приёма на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы», — говорится в сообщении RT на русском вчера в 10:05