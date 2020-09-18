Минобрнауки изменило порядок приема студентов в вузы
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Министерство науки и высшего образования России утвердило порядок приема на обучение по программам высшего образования. Об этом сообщается на сайте ведомства. Речь идет о направлениях по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.В источнике
С чего всё началось
«Основной акцент — на расширении возможностей вузов по проведению приёма на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы», — говорится в сообщении
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